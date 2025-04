La fuerte aclaración del DT de Vancouver Whitecaps sobre Messi a horas de la semi vs. Inter Miami: “Es un jugador excepcional, pero…”

Este jueves por la noche, el Inter Miami visitará Canadá para abrir las llaves de las semifinales de la Concachampions ante el Vancouver Whitecaps, líder de la Conferencia Oeste de la MLS y uno de los mejores equipos del certamen continental. Con Lionel Messi a la cabeza, las Garzas de Javier Mascherano buscarán llevarse un buen resultado del país vecino para que el próximo miércoles (21:00 hora Argentina) en Florida certifiquen su pasaje a la gran final donde se podrían ver las caras con el ganador de la llave entre Tigres y Cruz Azul.

En la previa del partido, quien salió a hablar fue Jesper Sorensen, entrenador del conjunto canadiense. El danés de 51 años, que llegó a Whitecaps este año tras dirigir al Brondby de su país, logró asentarse en el equipo norteamericano y se metió en las semifinales del torneo más importante a nivel clubes de esa parte del mundo. Cuando le consultaron sobre lo que será enfrentar a Messi, el DT lanzó una fuerte aclaración: "Acá no es Vancouver contra Lionel Messi, sino Miami contra Vancouver, y estamos listos para ese desafío. Sabemos que es un jugador excepcional, es normal y lo respetamos, pero intentaremos limitar su influencia".

La fuerte aclaración de Sorensen al Inter Miami de Messi

Luego, lleno de elogios al astro rosarino y capitán de la Selección argentina bicampeona de América y campeona del mundo: "Lionel Messi ha sido quizás el mejor jugador de la historia del deporte en los últimos 20 años, y se merece todo el reconocimiento. Personalmente, he sido un gran fan suyo. He sido aficionado al fútbol toda mi vida y he disfrutado viendo a Messi en el máximo nivel, y, por supuesto, eso es algo especial", sentenció.

Vancouver consiguió su clasificación a esta fase de la Concachampions tras dejar en el camino a Pumas de México. Luego de igualar 3-3 en el marcador global, el conjunto canadiense avanzó gracias al gol de visitante, criterio de desempate que aún se aplica en esta competencia. La clasificación se definió de forma dramática con un tanto en el minuto 93, en territorio mexicano.

Poco después de esta victoria, el entrenador fue consultado acerca del próximo duelo frente a las Garzas: "¿Qué significa enfrentar al Inter Miami de Messi? No estamos acá por la experiencia. Estamos acá para llegar a la final. Eso es lo que vamos a hacer", aseguró.