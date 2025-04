El llamativo sincericidio del DT de Independiente del Valle tras el 2-2: “Nos dio vértigo hacerle a River el…”

River logró rescatar un punto más que valioso de su visita a Quito. El Millonario, que el próximo domingo disputará una nueva edición del Superclásico ante Boca, viajó a la capital ecuatoriana sin algunas de sus figuras y con varios suplentes que no tienen rodaje constantemente para medirse ante el siempre complicado Independiente del Valle por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Marcelo Gallardo decidió poner un mix para este encuentro y antes de la media hora ya estaba cayendo por 2-0 gracias al doblete de Spinelli. De cara al ST, el Muñeco hizo algunos cambios que terminaron funcionando y con goles de Galoppo a los 68´ y Driussi a los 75´, el elenco de Núñez llegó al 2-2, resultado que no se iba a mover hasta el final y que decretó el reparto de puntos para que el Millonario se líder absoluto del grupo B con 5 unidades.

Tras el encuentro, Javier Rabanal, entrenador del elenco ecuatoriano, habló en conferencia de prensa e hizo un análisis del encuentro: "No hay que descubrir ahora la calidad de los jugadores de River. No hemos podido contenerlos cuando se echaron sobre nuestra área. Tengo que hablar con los jugadores para que el rival no se sienta cómodo echándose sobre nuestra área. Si hubiéramos seguido atacando, no metían tanta gente en el área. Los jugadores son humanos y le ha impedido un poco el no querer cometer el error", sentenció.

El crudo análisis del DT de IDV tras el 2-2 ante River. (Foto:

@IDV_EC)

Por otro lado, se refirió al apretado y duro calendario que tendrá que afrontar IDV: "Ahora mismo de los seis partidos, tenemos cinco fuera de casa. Es una gestión totalmente diferente por los viajes, va a ser complicado el calendario. Hay argumentos para pensar que podemos pasar de ronda, podemos ganarle a cualquiera en cualquier campo. Yo me veo capaz de acompañar a estos chicos para ganar en Lima y Buenos Aires".

Siguiendo con el análisis, Rabanal lanzó un llamativo sincericidio tras la recriminación de los hinchas luego del final del encuentro: "El factor psicológico siempre está ahí en el alto rendimiento. IDV es un club muy completo que atiende a todas las cosas y la parte psicológica es una de ellas. Cuando se gana también está la parte psicológica, en el primer tiempo salimos a buscar el partido y fue la parte mental, pero en el segundo tiempo pasó lo contrario. Fue blanco y negro en la parte psicológica", explicó.

"No les dije a los jugadores que fuéramos para atrás. No fue un tema físico, para mí fue un tema mental. nos dio vértigo hacer el tercer gol a River. Hemos preferido mentalmente dejar el arco en cero para conseguir la victoria y eso nos perjudicó, soy el primer en reconocerlo. Nos equivocamos en la gestión de balón, dejamos de correr por banda y dejar los toques del primer tiempo", concluyó.