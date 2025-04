Se confirmó el día y horario del partido suspendido entre Atlético Tucumán e Independiente

El pasado viernes, Atlético Tucumán e Independiente se iban a ver las caras en el Monumental José Fierro por la fecha 14 del torneo Apertura. No obstante, las intensas lluvias azotaron la capital de la provincia del norte argentino y al momento de que ambos equipos salieron a hacer la entrada en calor, el campo de juego ya estaba en muy malas condiciones. Incluso, desde el lado del Rojo aseguraron que en ciertas zonas de la cancha había "piletas de agua".

Es por ello que el árbitro del encuentro, Darío Herrera, salió a hacer la revisión del césped e intentó hacer rodar la pelota, aunque no tuvo éxito. Tras analizar en dos oportunidades el campo de juego, el juez tomó la decisión de suspender el encuentro, ya que el esférico no rodaba, las áreas estaban inundadas e incluso corría riesgo la integridad física de los jugadores.

Herrera suspendió el partido entre Atlético Tucumán e Independiente

"La cancha está bastante complicada. El pronóstico dice que va a llover un largo rato. La cancha no está en condiciones, hay mucha agua en las áreas, en las líneas de gol... puede complicar mucho el partido y la integridad física de los jugadores. En estas condiciones es bastante complicado. El partido no arranca, veremos qué decisión toman para cuando se juegue, pero eso ya no es decisión de nosotros", sentenció Herrera en diálogo con TNT Sports.

Luego de cuatro días, la AFA confirmó el día y horario en que se jugará el encuentro entre el Decano y el Rojo. La casa madre del fútbol argentino decretó que el próximo martes 30 de abril a las 21:00 se disputará el compromiso.

#Programación | El partido pendiente entre @ATOficial e @Independiente, de la #Fecha14 del #TorneoBetano Apertura 2025 uD83CuDFC6, se jugará el miércoles 30 a las 21hs. pic.twitter.com/iUOymZP1E2 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 23, 2025

De esta manera, el calendario quedó más apretado para los dos clubes, ya que deberá afrontar cuatro partidos en nueve días: este domingo recibirá a Riestra, tres días después jugará el encuentro reprogramado, luego deberá jugar con Rosario Central por la última fecha (sin día y horario pero se estima que será el 4 de mayo) y el 6 viajará a Uruguay para medirse ante Boston River por la Copa Sudamericana. Por el lado del Decano, el lunes 28 irá a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz y el 30 tendrá su duelo ante el Rojo.