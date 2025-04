Los hinchas de San Lorenzo estallaron contra Moretti y exigieron elecciones: "Que se vayan todos..."

La crisis institucional de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo este miércoles con una marcha de hinchas a la sede de Avenida La Plata. La consigna fue clara y contundente: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. La protesta, que reunió a unas 100 personas, fue pacífica pero cargada de bronca contra la dirigencia actual, encabezada -aunque en pausa- por Marcelo Moretti, investigado por supuesta corrupción.

Moretti pidió licencia tras la difusión de una cámara oculta que lo muestra recibiendo una presunta coima de 25 mil dólares para fichar a un juvenil. Mientras él y la mujer que le entregó el dinero aseguran que fue una donación, la Justicia avanza con una investigación por administración fraudulenta y presunto financiamiento de barras, a cargo del fiscal Maximiliano Vence.

Los hinchas no solo apuntaron a Moretti, sino al resto de la CD. Con otro canto fuerte exigieron: “Dirigentes, dirigentes, no se lo decimos, si no llaman a elecciones, qué quilombo se va a armar”. El malestar es generalizado, no solo por el escándalo sino también por el presente deportivo e institucional del club.

En este contexto, el vicepresidente Néstor Navarro asumirá de forma interina como presidente, mientras Moretti se corre a un costado “para que la Justicia actúe con absoluta tranquilidad”, según dijo en Radio La Red. “Voy a apoyarlo en todo”, afirmó el ahora exmandatario, aunque no dejó en claro si volverá a ocupar su cargo.

San Lorenzo está en llamas. La presión social crece y el club, otra vez, entra en zona de turbulencia. Esta vez, con denuncias judiciales, cámaras ocultas y una hinchada que ya no se calla.