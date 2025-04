Habló la madre del jugador por el que acusan a Moretti de supuestas coimas: “Fue una donación; le pedí que lo fichara porque…”

San Lorenzo de Almagro no puede aún aplacar las aguas. Desde que Canal 9 hizo público un video, producto de una cámara oculta, en el que se ve al presidente del club Marcelo Moretti recibir un fajo de 25.000 dólares de parte de una mujer que supuestamente habría significado una coima para que fichara al hijo de ella en las Inferiores, todo explotó puertas adentro y, evidentemente, también hacia afuera.

Moretti tardó casi un día en hablar y esta tarde rompió el silencio en Presión Alta, programa de TyC Sports, para dar su versión de los hechos. Aseguró que el pasaje de dinero no había sido ninguna coima, sino una donación voluntaria de la mujer, y que la plata había sido entregada a Tesorería, por lo que debería estar registrada en los documentos del club.

El video del escándalo que acecha a Moretti

Horas después, la mujer involucrada en el video, llamada María José Scottini y quien le entrega a Moretti los 25 mil dólares, habló también en TyC Sports y compartió la versión del presidente de San Lorenzo. “Yo estoy muy tranquila, porque sé lo que hice. Lo que pasó fue lo que declaró Moretti: fue una donación. Es más, hubo una donación más y va a haber una tercera en estos días”.

Scottini, madre del chico que supuestamente habría sido fichado por San Lorenzo como consecuencia del soborno, es una mujer adinerada de La Plata y empresaria de medios que, cabe remarcar, ya fue acusada por corrupción. Ella llegó a ser la mano derecha de Marcelo Balcedo, ex titular de SOEME y quien, en 2018, fue detenido en una chacra en Uruguay rodeado de armas, autos de lujo y una gran suma de dinero.

La versión de la madre

María José Scottini reveló que su hijo, que antes había sido parte de las Inferiores de Lanús, ya no juega al fútbol y estudia Medicina. “Cuando mi hijo llega a San Lorenzo, vi el estado de las canchas, los vestuarios y demás… Y entre fanáticos de San Lorenzo nos juntamos e hicimos una donación; después hicimos otra y pronto haremos una más”, explicó, justificando la generosidad para con el club.

“Mi hijo no jugó en todo el año pasado y el hijo de Moretti tampoco”, agregó, aclarando que eran compañeros e intentando disipar la hipótesis de corrupción. “Tengo todas las pruebas donde muestran que le doné ese dinero a San Lorenzo. El club me dio un recibo del dinero que le di a Moretti. Voy a seguir donándole a San Lorenzo por lo bien que trataron a mi hijo. Mi hijo jugó en Lanús y también hicimos donaciones”, sintetizó, aunque su defensa no parece esclarecer por completo una de las situaciones más controversiales de los últimos tiempos en el fútbol argentino.