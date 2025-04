Moretti rompió el silencio tras el escándalo por supuestas coimas en San Lorenzo: “Fue una donación, no la conté porque…”

San Lorenzo de Almagro vive sus horas más oscuras luego del video que expuso anoche el programa TL9 de Canal 9 en el que se ve al presidente Marcelo Moretti recibiendo dinero (25 mil dólares, en dos partes) de parte de una madre, supuestamente, para fichar a su hijo como jugador de las Inferiores del club.

Esta tarde, después de casi un día entero de silencio y un sismo interno en el Ciclón, Marcelo Moretti habló en Presión Alta, programa de TyC Sports, y dio su versión de los hechos. Se declaró inocente, aseguró que estaba siendo extorsionado y describió la recepción de dinero como una donación y no una coima. El video fue filmado aproximadamente un año atrás.

El video que incrimina a Moretti

“Hay gente, indudablemente, que me quiere hacer una cama, me están extorsionando. Voy a estar haciendo una denuncia por tráfico de influencias”, declaró Moretti. “Voy a dar nombres, no tengo ningún tipo de vinculación ni culpa en este caso (...) El dinero, apenas lo recibí, lo ingresé en Tesorería… está en el club. Soy una persona que hace muchos años pone dinero en el club. Fue una donación, la plata no la conté porque me era una situación muy incómoda para mí, como se ve; es una donación que le hicieron a San Lorenzo, que en ese momento necesitaba plata”.

“Me hicieron la cama”, siguió Moretti. “Es un día muy triste para mí”. Y sobre el video, culpó a la oposición, incluidos Marcelo Tinelli y Marias Lammens, según su versión. “Está editado, hay mala leche, hay intención de hacerle daño a Moretti persona, no a San Lorenzo”. De todos modos, reconoció que el segundo semestre del año pasado estuvo fichado el jugador en cuestión en las Inferiores del club, aunque no firmó "ninguna planilla".

La explicación de Moretti

Según el presidente del Ciclón, el video es el eje de una extorsión de larga data: “Me están extorsionando hace más de un año, yo no quise saber nada, tengo la conciencia tranquila”, aseguró. Además, insistió en que se "autodenunciará" para ponerse a disposición de la Justicia.

uD83DuDD34uD83DuDD35uD83DuDDE3 "YO TENGO LA CONCIENCIA LIMPIA, YO NO HICE NADA"



Marcelo Moretti, en exclusiva con TyC Sports, sobre el escándalo por el cobro de coimas. pic.twitter.com/d8Ks02Siug — TyC Sports (@TyCSports) April 22, 2025