La advertencia del arquero de Independiente del Valle a River sobre la altura de Quito: "Te puede volver loco no encontrar la..."

A seis días de jugar el Superclásico frente a Boca, River tendrá una dura parada en su visita a los 2800 metros de altura de Quito. El equipo de Marcelo Gallardo se enfrentará ante Independiente del Valle este miércoles a partir de las 21:30 por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El Millonario tuvo un debut exitoso en el certamen continental al vencer por la mínima a Universitario en Perú, pero en la siguiente jornada no pasó del 0-0 ante Barcelona de Ecuador en un Monumental a puertas cerradas por la sanción de la Conmebol durante el partido de semifinales de la edición pasada frente a Atlético Mineiro. Con cuatro puntos de seis posibles, este partido será más que importante para los dirigidos por Gallardo.

Sin embargo, la altura es un factor que les juega en contra, ya que la recuperación física es muy distinta como también lo es la velocidad a la que viaja la pelota, y esto termina favoreciendo al subcampeón de la Libertadores 2016. Es por ello que River decidió hacer un plan para aplacar las dificultades de la altura de Quito: volarán rumbo a Guayaquil, se quedarán la noche allí y en el día del encuentro emprenderán viaje rumbo a la capital ecuatoriana.

?uD83DuDD34uD83CuDFC6 Guido Villar, arquero bahiense de Independiente del Valle, dialogó en exclusiva con TyC Sports, advirtió que en la capital ecuatoriana "puede costar un poquito cambiar el aire” y analizó el plan de River, que irá primero al llano de Guayaquil y viajará a Quito pocas horas… pic.twitter.com/lMZUrcLVTs — TyC Sports (@TyCSports) April 21, 2025

Al conocer esta noticia, quien lo consideró un factor importante fue Guido Villar, arquero argentino que defiende los tres palos del elenco ecuatoriano: “Las ciudades tienen climas diferentes. No sé de qué forma afectará a cada jugador. En el plano hay mucha humedad; a mayor altitud te cuesta más. No encontrar la respiración te puede volver loco, nosotros intentaremos aprovechar esas ventajas”, sentenció en diálogo con TyC Sports.

“En la altura, dominamos los partidos con tenencia de la pelota y, quieras o no, te desgasta. Cuando erras algunas veces en presión alta, comienzas a sentir la falta de oxígeno”, añadió.

Por otro lado, se refirió al trabajo que viene haciendo el club en las últimas temporadas: “Es una locura. Lo que laburamos en primera, es idéntico a lo que ya trabajan en las categorías más chicas. Recién aprendí a controlar la pelota a los 18 años, acá los chicos la dominan con las dos piernas de igual manera a los diez. El club se interpreta desde salir jugando desde el arco. En Argentina, Chile y Brasil es difícil debutar antes de los 18. Acá, jóvenes de 16 o 17 juegan de titulares habitualmente”, mencionó.

Guido Villar palpitó el duelo frente a River. (Foto: @IDV_EC)

Por último, llenó de elogios a Franco Armani, arquero del Millonario, y destacó otros porteros del fútbol local: “Armani es un enorme arquero, enfrentarlo es muy lindo. Me gusta mucho Sergio Chiquito Romero, por su altura. Ahora, Hernán Galíndez está haciendo muy bien las cosas. Con el Dibu Martínez no me comparo porque es un animal. Su labor en la Selección Argentina dejó muchísimo que aprender”, cerró.