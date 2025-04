La pregunta que indignó a Eduardo Domínguez tras la caída de Estudiantes ante Boca: "Me parece desubicado"

Estudiantes de La Plata cayó 2-0 este sábado ante Boca en la Bombonera por la fecha 14 del torneo Apertura. Luego de un espectacular mercado de pases y un muy buen arranque de año con 9 partidos invictos, apenas pudo ganar 1 de los últimos 8 que disputó (ante Carabobo en el debut de Copa Libertadores) y lleva 6 sin victorias por Liga Profesional, con 2 empates y 4 derrotas.

Este mal presente tanto en los resultados como en el rendimiento futbolístico llega justo cerca del cierre de un semestre bastante intenso, con muchos compromisos tanto a nivel local (en dos fechas finaliza la fase regular y comienzan lo playoffs) e internacional (jugarán este miércoles en el Estadio UNO ante Botafogo), por lo que las tensiones están a flor de piel.

Eduardo Domínguez en la Bombonera durante el duelo ante Boca. (Foto: Foto Baires)

En ese sentido, este lunes en conferencia de prensa se dio un incómodo momento cuando un periodista le preguntó a Eduardo Domínguez si estaba en juego su continuidad. "Para mí ese no es tema. Yo me levanto todos los días con ganas de estar acá. Elijo trabajar acá y acá me eligen para que yo trabaje acá. Así que preguntar por mi continuidad me parece desubicado. El día que no me sienta cómodo ni respetado, lo hablaré con la Secretaría Técnica", respondió molesto.

"Tengo un grupo de jugadores que está aprendiendo a jugar de local a los golpes. Creemos en el equipo que podemos ser. No voy a apurar los tiempos, por eso le pido a nuestros hinchas que nos apoyen. Que nos vamos a equivocar pero vamos a volver a insistir. Somos todos uno, somos una familia", agregó luego en la misma sintonía.

Domínguez llegó a Estudiantes en marzo del 2023 y logró volver a llevar al equipo a la gloria máxima a nivel local al ganar tres títulos (Copa Argentina 2023, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones 2024) luego de casi quince años de sequía (no ganaba nada desde el Apertura 2010). Con más de 120 partidos dirigidos en el club, este se trata de apenas un pequeño mal momento en su exitoso ciclo.