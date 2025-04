Fernando Gago decidió quién pateará si Boca tiene un penal ante River

El partido más esperado cada año en el fútbol argentino, el Superclásico, tendrá su primera edición de este 2025 el domingo desde las 15.30 en el Monumental por la fecha 15 del torneo Apertura. Ambos contendientes llegan entonados tras sus muy buenos rendimientos el fin de semana: River Plate goleó 3-0 a Gimnasia el viernes en La Plata, mientras que Boca Juniors se impuso con autoridad por 2-0 sobre Estudiantes el sábado en la Bombonera.

Al tratarse del choque más importante de todos, sin importar los contextos, y que puede definir cómo cada equipo encarará lo que sigue de acuerdo al resultado, todos los detalles deben ser meticulosamente planificados. Los penales, uno de los puntos más determinantes, siempre conllevan una carga incalculable de presión para quien los ejecuta. En ese sentido, Fernando Gago tiene en claro quién pateará en caso de que el Xeneize tenga una pena máxima a su favor.

Qué dijo Gago sobre los penales en Boca

Se trata de Edinson Cavani, que viene de malograr una definición desde los doce pasos (la cuarta que erra de 9 que tuvo desde su llegada al club en 2023) el último partido contra el Pincha, la cual terminó atajando el arquero Matías Mansilla, por lo que fue muy criticado. A pesar de todo, el DT decidió reafirmar su confianza en el uruguayo: "Cuando nos toque patear otro penal, si él tiene ganas, lo va a patear. No pasa absolutamente nada", apuntó Pintita al ser consultado al respecto en conferencia de prensa.

A pesar de su ejecución fallida ante Estudiantes, Gago volvería a confiar en Cavani si tiene un penal ante River. (Foto: Fotobaires)

El Matador no está teniendo un buen 2025 en cuanto a su producción goleadora. En 11 partidos disputados en lo que va del año, apenas marcó 2 tantos, y acumula 2 asistencias para engrosar la estadística. A estos números (bajos si se considera su gran trayectoria) se le suman muchas situaciones claras de gol que de manera increíble no pudo aprovechar, siendo la más recordada quizás la de la última jugada de la serie ante Alianza Lima, en la que Boca terminaría quedándose afuera de la Libertadores.

Más allá de todas estas cuestiones, Gago sigue mostrándose conforme con Cavani y no da el brazo a torcer con él. "A Edi lo veo muy bien anímicamente. Jugó un gran partido en el segundo tiempo. Lo vuelvo a repetir: tiene más de 500 goles en Primera División. Por que no haga un gol, o dos, o tres, no pasa absolutamente nada, seguiremos trabajando", señaló en la misma conferencia de prensa.