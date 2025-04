Sebastián Brusco, de paso por Godoy Cruz y San Martín, palpitó el clásico de Cuyo

Esta tarde, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se verán las caras en una nueva edición del clásico cuyano. Tras varios años de espera, debido a que el Verdinegro se encontraba en la Primera Nacional, los dos elencos se vuelven a medir en un derbi que promete grandes emociones. A horas del choque, Sebastián Brusco, exjugador con pasado en el Tomba y el Santo, habló con el programa Una de Más de MDZ y palpitó el encuentro.

El ex marcador central realizó un análisis del presente de cada club y remarcó la trascendencia que tendrá este desafío: "Los dos equipos no vienen bien y es importante para ambos, por lo que significa el partido".

Brusco tiene grandes recuerdos en San Martín y Godoy Cruz. (Archivo)

En cuanto a su pasado en el Bodeguero (un año, entre 1999 y el 2000), Brusco soltó: "Me tocó pasar gratos momentos en ambos clubes. En Godoy Cruz hice muchos goles, aunque el rendimiento no fue el esperado. Pero me volví a instalar en el fútbol argentino gracias a mi nivel. Tengo grandes recuerdos de la provincia y de la gente del club".

Acerca de San Martín (dos temporadas, del 2006 al 2008), expresó: "Allí ascendí, asique eso queda marcado para siempre. Hicimos un campañón y pude jugar en Primera División con el Verdinegro".

Tras haber colgado los botines a los 35 años en Independiente Rivadavia, el ex zaguero se alejó de las canchas: "Hoy estoy radicado en Córdoba y me dedico a un negocio inmobiliario con un socio. También soy profesor de Geografía, carrera que elegí cuando jugaba, aunque no ejerzo".