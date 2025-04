La advertencia de Eduardo Domínguez a Cristian Medina tras su flojo nivel ante Boca: “Tenemos que presionarlo para que…”

En la previa del partido entre Boca y Estudiantes, todos los focos estaban puestos en como los hinchas iban a recibir a Cristian Medina, futbolista que se fue en el último mercado de pases de manera conflictiva con la dirigencia del club. A pesar de que su traspaso al elenco de La Plata dejó en las arcas de Brandsen 805 la suma de 15 millones de dólares, las cosas no quedaron nada bien y durante los 90 minutos en La Bombonera los fanáticos se lo hicieron sentir.

Desde que saltó al campo de juego, de las tribunas comenzaron a bajar silbidos para el mediocampista de 22 años, lo que se repitió cada vez que tomaba la pelota, pero eso no fue lo único, ya que tanto en la previa como en el encuentro, al oriundo de Moreno le cantaron el clásico “¡Borombombón…! ¡Borombombón…! ¡El que no salta, es un traidor…!” El mismo cántico se escuchó en reiteradas oportunidades a lo largo de los 90 minutos.

El llamado de atención de Domínguez a Medina

Tras el final del partido, Eduardo Domínguez, DT del León, habló en conferencia de prensa. Allí se refirió al mal rendimiento del volante surgido en el Xeneize y le hizo una tajante advertencia de cara a los próximos encuentros: "Él tiene que tener la tranquilidad de que siempre ha actudado de buena manera. Es un chico que tuvo toda una historia en el club y le dejó 15 millones de dólares… Por momentos hay que acobijarlo y entenderlo, como también lo tenemos que presionar para que dé lo mejor de sí".

Por otra parte, el Barba analizó el mal presente del equipo en el torneo local. La última vez que sumó de a tres fue en la fecha 8 en su visita a River en el Monumental, pero desde allí cayeron frente a Defensa, Barracas, Belgrano y Boca e igualaron ante Newell´s y Gimnasia. Además, en el medio le ganaron a Carabobo y perdieron contra la Universidad de Chile en la Copa Libertadores. Está serie de resultados provocaron que por primera vez en mucho tiempo, la continuidad de Domínguez está en tela de juicio, algo que era inpensando meses atrás teniendo en cuenta que consiguió tres títulos en poco menos de dos años en el club.

Eduardo Domínguez analizó el mal presente de Estudiantes. (Foto: archivo)

“No estamos cómodos. Estamos teniendo una cierta incomodidad en el día a día. Tenemos que ponerle carácter y personalidad a la situación porque sino la presión te aplasta. La crítica del periodismo es normal y va a buscar que no confiemos en nosotros, que el hincha no confíe en el equipo. Primero tenemos que tener tranquilidad y a partir de ahí trabajar fuerte para atravesar este momento. Si no lo hacemos es porque las convicciones no son buenas o la personalidad es baja. El primer tiempo nos mostró que tenemos de qué agarrarnos para atravesar este momento. Lo único que podemos hacer es mirarnos a la cara y no escaparnos o mirar a los costados”, aseguró el DT.

Por último, este miércoles desde las 21.30 en UNO, el Pincha recibirá a Botafogo, último campeón de la Copa, por la tercera fecha de la fase de grupos y remarcó cuál es el objetivo que tiene en el certamen internacional: "La exigencia que nos ponemos nosotros es clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Nuestra obligación es representar bien a los hinchas pero nos está costando readaptarnos a la realidad", cerró.