Gallardo cruza los dedos: las dudas de River para el Superclásico ante Boca

River deberá disputar el Superclásico ante Boca, el próximo domingo como local, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Apertura y tendrá que esperar para saber si el entrenador Marcelo Gallardo podrá contar con Maximiliano Meza, Gonzalo Martínez y Miguel Borja, los tres lesionados.

Además, el Millonario viajará a Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle, el siguiente miércoles en un partido válido por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

El atacante colombiano salió reemplazado en la goleada del pasado viernes por 3-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por un inconveniente en el aductor derecho. Si bien en un principio los de Núñez temían que pudiera tratarse de un desgarro, con el correr de los días el delantero evolucionó de gran manera y lo exigirán en los entrenamientos para conocer si puede viajar al país tricolor, aunque por precaución es probable que no juegue de arranque.

Por otro lado, tanto Meza como Martínez quedaron descartados del duelo por el certamen internacional, pensando en un posible regreso a las canchas para recibir al Xeneize.

Maxi Meza está descartado para el partido del miércoles ante Independiente del Valle. Foto: archivo.

El ex Independiente se resintió de una tendinitis rotuliana y no pudo participar del empate 1-1 ante Talleres de Córdoba del pasado domingo 13 de abril. Todavía no recibió el alta médica, pero desde el cuerpo técnico de la “Banda” harán que se esfuerce en las siguientes prácticas para conocer su situación.

Mismo caso ocurrirá con el “Pity”, ya que su presencia en el choque ante los de La Ribera en el monumental desde las 15:30 dependerá de su evolución durante la semana. El campeón de la Copa Libertadores 2018 frente a su rival de toda la vida arrastra un desgarro en el soleo y tampoco tuvo el visto bueno de los médicos para volver a sumar minutos.

Por último, el resto del plantel riverplatense se encuentra en óptimas condiciones y el Muñeco espera llevarse dos triunfos en dos cruces claves para sus expectativas en la temporada. Ganarle a un clásico siempre trae un envión anímico, mientras que imponerse en e torneo mas importante del continente lo afirmaría como líder del Grupo B.

Fuente: NA