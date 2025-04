La pícara reacción del DT del Tottenham sobre el deseo de Pochettino de volver a los Spurs: "¿Estás sugiriendo que...?"

El Tottenham, considerado como parte del "Big Six" de la Premier League, está teniendo una pésima temporada 2024/25. Eliminado de todas las copas nacionales, marcha 15° en la liga con 34 puntos en 29 fechas, muy lejos de la zona de clasificación a copas internacionales, y no pelea la permanencia únicamente porque Ipswich Town, Leicester City y Southampton se cortaron solos en la parte baja. Lo único que le queda al cuadro londinense es la Europa League, en la que logró avanzar a cuartos de final.

Muy lejos parecen haber quedado aquellas grandes campañas con Mauricio Pochettino, con quien si bien no lograron levantar ningún trofeo, estuvieron cerca de ganar algunas Premiers y hasta llegaron a la final de la Champions League en 2019. El DT argentino, que estuvo allí de 2014 a 2020 y dirigió cerca de 300 partidos, es recordado con mucho aprecio por los fanáticos, hoy muy disconformes con el flojo andar de su equipo.

Pochettino dirigió al Tottenham de 2014 a 2020. (Foto: archivo)

Poch, actualmente seleccionador de Estados Unidos de cara al Mundial 2026, había declarado recientemente que seguía el día a día de los Spurs y señaló que le gustaría volver a agarrar la dirección técnica en un futuro. Medios ingleses tomaron estas palabras como una fuerte señal en medio de la crisis futbolística que atraviesa el club bajo las órdenes de Ange Postecoglou, y se las hicieron llegar este miércoles en conferencia de prensa.

Ange Postecoglou dirige a los Spurs desde 2023. (Foto: @SpursOfficial)

"¿Estás sugiriendo que intenta presionarme?", le repreguntó con un tono pícaro el entrenador australiano al periodista que le había consultado al respecto de las declaraciones de Pochettino. “Bueno, no siento que me haya faltado el respeto. Creo que si le preguntas eso directamente a Mauricio obtendrás una respuesta bastante clara de sus intenciones", agregó a continuación, dejando en claro que no siente su puesto amenazado por el argentino.

"No es nada que me preocupa demasiado. Yo estoy más concentrado en asegurarnos poder ganar mañana por la noche contra Chelsea", insistió. "Sin dudas que hay una gran parte de la afición del Tottenham que perdió la fe en lo que hacemos, pero sigo siendo muy optimista sobre la plantilla que tenemos y superar los momentos difíciles puede ser un gran factor de unión", sentenció Postecoglou.