La escandalosa revelación de Vecchio sobre Rosario Central: “Para jugar ahí tenías que firmar con…”

Emiliano Vecchio fue uno de los grandes futbolistas que pasó por Rosario Central. El mediocampista ofensivo que estuvo entre 2020 y 2022, defendió los colores del Canalla hasta que comenzó a tener problemas con la barra brava del club. Incluso, el actual futbolista de Defensores de Belgrano reveló de manera escandalosa el motivo por el cual se fue del club, sus problemas con la barra y graficó con ejemplos concretos el nivel de poder que tenía sobre el club y cómo influyó en su carrera.

"Cuando me llamó ni lo dudé, de una. Con un montón de dudas, Rosario es una ciudad muy jodida. Tuve el vuelto en su momento, como una tarjeta de crédito, me llegó. Por cosas externas que pasaron en ese momento", sentenció en diálogo con TNT Sports.

La cruda confesión de Vecchio sobre su etapa en Rosario Central

"La barra manejaba Central cuando era chico, manejaba a todos los jugadores. Tenías que firmar con la barra, no tenías opción. Cuando me voy en ese momento me representaba la barrabrava como a todos los jugadores porque era así, y cuando vuelvo esa persona estaba y como vuelvo de la mano del Kily no pudo decir nada. Era el jefe de la barra que falleció hace poco", mencionó sobre su primera partida del club en 2008 en malos términos con Pillín Bracamonte.

Por otra parte, reveló una de las situaciones que vivió en el vestuario luego de la partida del Kily González: "Cuando el Kily se va, ahí me tocó a mí. Me golpearon la puerta, fueron al vestuario, se metieron, eran un montón y adelante de todos los compañeros me dijeron que me tenía que ir. Era el capitán del equipo, en ese momento amenazaron a mi familia, un montón de cosas. No olvidaron eso. Ni siquiera 15 años después. Cuando se va el Kily hablan con todos los entrenadores y el requisito número 1 era 'tenés que sacar a Emiliano'".

Las fuertes confesiones de Vecchio sobre Rosario Central. (Foto: archivo)

En ese instante, la historia involucró a Leandro Somoza, quien asumió el puesto del Kily en 2022: Fue Somoza y como era su primera experiencia dijo que sí, me sacó. Le dije 'vas a durar poco en Central, conozco el club, estos dirigentes te van a echar, no tenés la espalda ni las herramientas para manejar un club como Central'. Duró 10 fechas. 'Me quedo en Reserva' -le dije-, 'entreno a contraturno y cuando vos te vas, yo vuelvo'. Ahí entró la barra, me dijo 'te tenés que ir', no me dejaron entrar, agarré mis cosas en una bolsa de residuos y me fui. Así me fui de Central", concluyó.