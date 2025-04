Atento, Colapinto: qué dijeron Doohan y Gasly en la previa del GP de Japón

Se aproxima la tercera fecha de la Fórmula 1, este fin de semana en el circuito de Suzuka, uno de los más complejos que la categoría visitará durante la temporada. Todos los equipos ya están en camino hacia allí, excepto Franco Colapinto, quien permanece en Enstone, la sede de Alpine, para seguir perfeccionando su habilidad en el simulador. En el lugar estarán Pierre Gasly y Jack Doohan, los pilotos principales, junto a Ryo Hirakawa, el japonés que se pondrá al volante del coche del australiano durante la primera práctica, cumpliendo con la normativa que exige a los equipos que incluyan a un piloto reserva al menos dos veces en el fin de semana.

El objetivo de Alpine es claro: comenzar a sumar puntos. De hecho, es el único equipo de los diez que aún no ha sumado unidades en el campeonato. Gasly terminó 11° tanto en Australia como en China (en este último fue descalificado por un exceso de peso en su coche), mientras que Doohan sufrió un accidente en su debut y terminó 15° en Shanghai.

A un día de las prácticas, tanto el piloto australiano como el francés hablaron en la previa y palpitaron lo que será el tercer GP de la temporada 2025: "Tras dos carreras desafiantes para empezar la temporada, donde las oportunidades estaban a la orden del día, estoy deseando volver a competir para el primer triplete del año. Fue, por supuesto, decepcionante recibir la descalificación en Shanghai por una infracción técnica, sobre todo teniendo en cuenta que quedamos fuera del top 10, pero nuestro objetivo es recuperarnos este fin de semana en Japón, un país que conozco muy bien y que adoro de mi época en la Súper Fórmula", sentenció Gasly.

Gasly buscará sumar puntos en el GP de Japón. (Foto: archivo)

"Suzuka es uno de los grandes circuitos de la Fórmula 1, y las "Eses" del primer sector son una de las mejores combinaciones para manejar durante todo el año: es un desafío técnico de alta velocidad que realmente pone a prueba tanto al coche como a los pilotos. La afición japonesa también es única, lo que hace que el evento sea aún más especial", agregó.

Por su parte, Doohan también analizó el fin de semana que se le viene y habló sobre Hirakawa, piloto que estará al frente de su monoplaza en la FP1: "Ha sido fantástico tener una semana libre para reagruparnos como equipo tras un comienzo de temporada difícil. Pierre y yo hemos pasado un tiempo en la fábrica repasando las dos primeras rondas y preparándonos para la próxima triple jornada, que empieza en Japón. Soy un gran aficionado a la gastronomía y la cultura japonesas, y me encanta hacer una parada en Tokio para disfrutar de su cultura y ambiente".

"El circuito me encanta especialmente. Ya he corrido allí en la F3 asiática, pero esta será mi primera vez en Fórmula 1, lo que me ofrecerá un reto totalmente nuevo por su alta velocidad, alto riesgo y alta recompensa. Estaré en el coche desde los entrenamientos libres 2, mientras que Ryo pilotará en los entrenamientos libres 1. Tiene mucha experiencia aquí, así que será bueno aprovechar esa experiencia para el fin de semana. El objetivo es aprovechar al máximo el fin de semana y sumar puntos cruciales para el equipo", concluyó.