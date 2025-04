Paredes reveló el sincericidio de Neymar tras la goleada de Argentina a Brasil: “Me dijo que fue…”

Ya pasó un mes de la histórica goleada de la Selección argentina a Brasil en el Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas. Aquel día, el elenco comandado por Lionel Scaloni aplastó futbolísticamente a su clásico rival, lo venció por 4-1 con goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, se quedó con los tres puntos y reafirmó su dominio en el continente.

Como si la victoria en el Clásico de las Américas no fuera suficiente, horas antes del partido llegó una noticia aún más celebrada: Argentina quedó matemáticamente clasificada al Mundial 2026 tras el empate de Uruguay ante Bolivia, lo que añadió un motivo extra para la fiesta en Núñez.

La revelación de Paredes sobre lo que le dijo Neymar tras el 4-1 a Brasil

Por su parte, desde el país vecino no quedaron nada conformes con la actuación de su selección y días después despidieron a Dorival Junior como DT. Como si fuera poco, quien salió a hablar fue Neymar, que se perdió la doble fecha de Eliminatorias por una lesión y postergó su vuelta al pentacampeón mundial.

No obstante, nunca dijo nada públicamente y quien salió a revelar lo que dijo el astro brasileño fue Leandro Paredes. El mediocampista de la Roma y excompañero de Ney en el PSG, reveló el sincericidio del jugador del Santos tras la goleada de Argentina a Brasil: "Hablé con él. Me mandó un video, uno del partido, riéndose y me puso 'no hacía falta que jueguen así igual'", contó en diálogo con Los Edul. Luego, agregó: "Me dijo que desde afuera fue terrible".

Paredes habló con Neymar tras el 4-1 ante Brasil. (Foto: archivo)

Por último, el mediocampista campeón del mundo y bicampeón de América reconoció que habla seguido con el crack brasileño y que este le insiste para que vaya a jugar al Santos: "Hasta ahora me escribe. Me vuelve loco. Le digo que no me moleste. Él me llama, me dice que quiere jugar conmigo".