Medina vuelve a la Bombonera: Foster Gillett, el conflicto con Riquelme, el video con Merentiel y ¿un recibimiento hostil?

La fecha 14 del torneo Apertura tendrá, seguramente, como su mayor atractivo el partido entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata. Por el peso de los nombres y la historia de los clubes, por la actualidad de dos animadores del campeonato, pero, sobre todo, también porque esta noche a las 20.30 se observará con mucha atención el regreso de un chico “de la casa” la Bombonera. Se trata de Cristian Medina, hoy en el Pincha, que no se fue bien de Boca y que despertará en los hinchas una reacción que por ahora es una incógnita.

Medina llegó a Boca a los 10 años y después de casi otra década de vida hizo su debut en la Primera, el 14 de febrero de 2021, de la mano de Miguel Ángel Russo. Rápidamente, mostró un gran nivel y se ganó la titularidad en un mediocampo que el hincha xeneize todavía recuerda por haber estado conformado por jóvenes del club: además de Medina, Agustín Almendra y Alan Varela.

A menos de cuatro meses de su salida, Medina vuelve a La Boca. (Foto: archivo)

Medina cayó más tarde en cierta meseta futbolística, pero recuperó todo su esplendor con la llegada de Jorge Almirón en 2023. Se convirtió en enganche, muchas veces, y en figura de aquel Boca. Hasta que empezó a darse una tirantez, cada vez más marcada, con la dirigencia de Juan Román Riquelme, porque el volante quería dar un paso en su carrera y emigrar a Europa, pero no sentía el apoyo.

En octubre pasado, el conflicto llegó a su auge: Medina hacía presión para salir al Fenerbahce de Turquía, pero la dirigencia no aceptaba dicha oferta, que consideraba insuficiente (US$ 10 millones + objetivos). En ese contexto, el mediocampista se negó a jugar un partido de cuartos de final de Copa Argentina ante Gimnasia de la Plata, ya con Fernando Gago como DT, esperando que su decisión ayudara a su transferencia. Pero nada de eso sucedió y, de hecho, terminó siendo colgado por el entrenador, que nunca más lo utilizó.

En aquel contexto, además se había viralizado un video tan contundente como insólito. La cuenta oficial de Boca había publicado un extracto de una conversación entre Medina y su compañero Miguel Merentiel en el que el surgido de las inferiores xeneizes le decía a la Bestia: “Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”. El video afectó su imagen y una gran parte de la hinchada xeneize se vio muy ofendida... tanto como él mismo.

El polémico video de Medina

Finalmente, cuando ya no tenía rodaje en Boca, su mejor momento parecía haber pasado y la relación con la dirigencia no daba para más, llegó Foster Gillett, el empresario con quien Estudiantes de La Plata tiene un preacuerdo de inversión, y ofreció 15 millones de dólares por el pase de Medina. Más allá de algunos idas y vueltas burocráticos, la plata fue depositada en la cuenta de Boca y Medina se convirtió en jugador del Pincha.

Dejó el club después de cuatro años, con 160 partidos en la espalda, nueve goles y diez asistencias, cinco títulos y muchos encuentros siendo figura. Su salida, conflictiva como la de otros juveniles (Valentín Barco, Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández, entre otros), generó sensaciones diversas entre los hinchas. Hubo quienes mostraron gratitud para con él y recordaron un especial gol suyo a River en un Superclásico (1-1 en el Monumental, en febrero de 2024) y otros que tomaron partido por Riquelme y compañía y no le perdonaron su intencional ausencia en aquel partido contra Gimnasia.

“En primer lugar quiero pedir disculpas a los hinchas , ya que si hay alguien que merece mis disculpas y mi agradecimiento son ustedes que siempre estuvieron en todo momento”, escribió Medina en sus redes al confirmarse su salida del club, consciente de que no había sido la mejor posible. “Cada uno sabe bien lo sucedido en estos últimos meses y yo decidí, por respeto a Boca Juniors y a mis compañeros, quedarme al margen de generar polémicas innecesarias puertas para afuera. Lamentablemente no fui el único que sufrió estos desplantes y esta falta de respeto/comunicación en este último tiempo”.

Ahora, con una camiseta roja y blanca sobre su torso y envuelto en críticas también en Estudiantes porque su rendimiento por ahora no se acerca al esperado (y al que le demandan los 15 millones de su pase), Cristian Medina vuelve a la Bombonera; la que alguna vez vez se deshizo en aplausos cuando recibió la placa de los “100 partidos en Primera”. Un futbolista surgido en La Ribera, que en varios momentos supo cargarse al equipo, que dejó una fortuna… pero que no reúne el apoyo unánime de la hinchada tras una partida no exenta de polémicas. ¿Cómo será hoy su recibimiento?

El gol de Medina en el Superclásico