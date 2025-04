La tajante frase de Gago sobre la sequía de Cavani y qué dijo del llamativo festejo de Merentiel: “Creo que fue por…”

Boca Juniors obtuvo un gran triunfo este sábado como local por 2-0 ante Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del Apertura. Tras un flojo primer tiempo, cambió la cara en el complemento y se impuso con autoridad gracias a los goles de Carlos Palacios al minuto 48 y Miguel Merentiel a los 63'. De este modo, se consolida en el primer puesto tanto de la Zona A como de la tabla anual con 32 puntos, justo en la antesala del Superclásico ante River, que se jugará el próximo domingo en el Monumental.

"Era muy importante ganar el partido de hoy porque sabíamos que teníamos que seguir en la posición que queremos estar, que es ahí arriba, independientemente del clásico que es la semana que viene. El equipo hoy hizo un buen partido en líneas generales, entendimos situaciones del juego y se luchó", apuntó respecto de lo que fue el desarrollo del encuentro Fernando Gago en conferencia de prensa.

La defensa de Gago a Cavani tras su penal errado

Tras este breve primer análisis, el DT hizo dos observaciones puntuales acerca de sus principales delanteros. Por un lado, habló primero de Edinson Cavani, que no se encuentra en un buen momento en cuanto a su producción goleadora y que, para colmo, hoy erró un penal en el primer tiempo, cuando el marcador iba aún 0-0.

"A Edi lo veo muy bien anímicamente. Jugó un gran partido en el segundo tiempo. Lo vuelvo a repetir: tiene más de 500 goles en Primera División. Por que no haga un gol, o dos, o tres, no pasa absolutamente nada, seguiremos trabajando. Cuando tengamos otro penal, si él tiene ganas, lo va a patear", apuntó Pintita respecto del Matador.

El comentario de Gago sobre el "festejo" de Merentiel

Por otro lado, le consultaron también por Merentiel, quien no festejó el golazo que hizo para el 2-0: "¿No lo festejó? No lo vi, no sabía", respondió sorprendido. Cuando le preguntaron si esta actitud de la Bestia se podía deber a que había perdido la titularidad, Gago lo negó: "Hay que preguntarle a Miguel por qué no festejó. No creo que sea por eso. Creo que se queda parado por el golazo que hizo. Todos los compañeros fueron a saludarlo, eso es lo que vi. Vi algo del grupo que es muy importante, que se juntaron todos para festejar un gol. Esto refleja lo que es el grupo tanto dentro como fuera el campo", sentenció.