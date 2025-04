Rodrigo Rey confesó que estuvo cerca de ir a Racing antes de Independiente: por qué dijo que no

Rodrigo Rey es el capitán y una de las figuras del Independiente líder de la Zona B. El exfutbolista de Godoy Cruz y Gimnasia de La Plata llegó al Rey de Copas a fines de 2022 y desde ese momento se ganó el cariño de todos los hinchas no solo por ser un referente sino también por salvar la derrota del equipo de Julio Vaccari en varias ocasiones.

Además del fútbol argentino, el jugador de 34 años también tuvo su travesía por el Viejo Continente cuando vistió los colores del PAOK de Grecia luego de una excelente campaña en Godoy Cruz. Sin embargo, lo que pocos sabían era que Rey, en ese entonces, tuvo la oportunidad de jugar en Racing, clásico rival del Rojo, antes de que armara las valijas y se fuera a Europa.

La insólita confesión de Rodrigo Rey

En diálogo con Líbero, programa de TyC Sports, el arquero fue consultado sobre un equipo al cual estuvo muy cerca de llegar y su respuesta sorprendió a los hinchas del Rojo: “Estuvo cerca de jugar en Racing, antes de ir a Grecia en 2017. Tenía dos ofertas: una la de Racing y otra la de Grecia, terminé yendo a Grecia. Quería irme a jugar a Europa y fue así. Decisiones de vida”, sentenció.

Por otra parte, cuando le consultaron sobre un posible regreso del Dibu Martínez al club, el ex Gimnasia se mantuvo firme y defendió su lugar bajo los tres palos: "Que vuelva cuando yo me retire, je. Ahí está todo bien. Que espere, si él está bien ahí donde está, está bien, estamos bien".

Rodrigo Rey, el capitán y referente de Independiente. (Foto: archivo)

Por último, Rodrigo se refirió a la posibilidad de tener una oportunidad en la Selección argentina: "Siempre me ilusiono, siempre miro y uno siempre quiere estar. No hay lugar más lindo para competir que ese. Uno ve que no le toca y dice 'hay que seguir'. Cuando uno quiere algo no podes bajar los brazos porque no suceda, hay que seguir intentándolo y haciendo méritos para que pase. Está bien si no se da hoy, será mañana, será en unos meses pero siempre teniendo la fe de que puede y que va a llegar", concluyó.