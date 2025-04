Por primera vez, Messi habló de la cargada de los mexicanos antes de su golazo en el Mundial: "Estaba bravo en la cancha porque…"

El Mundial de Qatar 2022 quedará en la memoria de todos los hinchas argentinos, pero por sobre todo, quien más lo recordará será Lionel Andrés Messi. El astro rosarino, que venía de ganar sus primeros dos títulos con la Albiceleste en la Copa América 2021 y la Finalissima ante Italia, pudo conseguir el trofeo que tanto anhelaba luego de un camino duro y que no comenzó de la mejor manera, pero concluyó con la mejor final de la historia de los mundiales y una tanda de penales para la historia.

No obstante, previo al debut frente a Arabia Saudita, los dirigidos por Lionel Scaloni llevaban una racha de 36 partidos sin conocer la derrota y eran claros favoritos ante los de Medio Oriente. Sin embargo y ante todo pronóstico, la sorpresa la terminaron dando los árabes al derrotar por 2-1 a la Albiceleste y darle un duro golpe de realidad a su sueño de conseguir la tercera estrella mundial.

Messi, que llegó a Qatar con la intención de levantar su primera Copa del Mundo, recordó ese momento y dejó en claro que la presión que tenían había incrementado: "Fue terrible. Había que intentar de pasar rápido el momento, que no teníamos que cambiar nada porque hacía 40 partidos, no sé cuánto que nos perdíamos y por un partido no íbamos a volvernos locos, pero bueno, una cosa es decirlo y otra hacerlo. La cabeza juega muchísimo y bueno, creo que se notó el partido de México, había mucha tensión, mucho nerviosismo", mencionó en diálogo con Simplemente Fútbol.

Messi y el enojo de los hinchas mexicanos con él por su gol en Qatar

Tras la caída frente a Arabia, la Selección argentina se enfrentó a México con la obligación de ganar para seguir con vida. Este partido fue más que especial por la gran rivalidad que se generó entre los hinchas argentinos y mexicanos en la previa, ya que estos últimos se burlaban de Messi. Sin embargo, el 10 les calló la boca a todos al marcar un golazo en el triunfo por 2-0 que dejó a la campeona del mundo con vida: “El mayor desahogo fue el del gol a México. Creo que para nosotros ese gol era un desahogo muy grande, y la tranquilidad otra vez de volver a hacer lo que éramos y de depender de nosotros", sentenció Leo.

A partir de ese momento, la rivalidad entre los mexicanos y Messi se fue incrementando, pero desde el lado del astro rosarino nunca hubo mala intención con ellos y así lo explicó: "No sé qué pasó con los mexicanos, de cuándo arrancó esa bronca, porque yo siempre me sentí muy muy querido por la gente de México, nunca le falté respeto a nadie, pero creo que ellos se pusieron una posición en tener una rivalidad contra con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre Argentina y México. No sé dónde nació eso pero no fue nada más que el desahogo de la importancia del gol que contra la gente. Pero sí que estaba bravo en la cancha porque como México lleva gente a todos lados siempre en todos los mundiales, en todas las competiciones. Y creo que fue uno de los... el único partido que se sentía que había... no sé si más mexicanos que argentinos, pero que estaba muy parejo".