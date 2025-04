Leo Messi explicó de qué dependerá para que juegue o no el Mundial 2026: “Quiero ver cómo vivo el…”

A falta de un año y dos meses, la Selección argentina ya se clasificó para la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. La vigente campeona del mundo sacó su boleto para el certamen mundialista en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas luego de vencer por la mínima a Uruguay en Montevideo y aplastar con un categórico 4-1 a su clásico rival Brasil, en el Monumental. De esta manera, la Albiceleste buscará defender su corona y alcanzar su cuarta estrella mundial.

Con el próximo Mundial en el horizonte, los amantes del fútbol comparten una gran duda: ¿jugará Lionel Messi y buscará revalidar el título de campeón? Esta pregunta ha sido recurrente para Lionel Scaloni durante la última doble jornada de las Eliminatorias, aunque el entrenador dejó claro que será el propio astro rosarino quien tomará la decisión "cuando llegue el momento adecuado".

Ahora, quién se refirió al tema fue el propio astro rosarino. En una entrevista con el canal de Youtube de Simplemente Fútbol, entrevistado por Quique Wolf, y Pedro, uno de los hijos del exfutbolista, el ocho veces ganador del Balón de Oro tocó diversos temas, pero cuando le consultaron sobre su presencia en el torneo que se jugará en Norteamérica el próximo año, dio los motivos por los cuales podría disputarlo.

Messi y su posibilidad de disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina

"Este año va a ser importante jugar con continuidad, el año pasado arranqué y tuve que parar por lesiones. Este es un año largo, no está el corte de junio, está el Mundial de Clubes. Iré viendo. Obviamente que uno piensa pero no quiere ponerse metas tampoco. Quiero vivir el día, ver cómo me siento en lo físico y ser sincero conmigo si estoy para estar o no", sentenció Leo sobre sus chances de llegar a su sexto Mundial.

"Ahora disfruto, seguir compitiendo no se me va a ir nunca. Lógicamente, lo del Mundial, se refleja dentro de la cancha, le decía a mi familia 'ya está'. Después de esto conseguimos todo", concluyó el rosarino.