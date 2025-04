La contundente sentencia de Costas sobre el triunfo de Racing ante Central Córdoba: "Era una final y..."

Racing venció este viernes por la tarde-noche 1-0 a Central Córdoba en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 14 del Apertura, lo que le permite escalar de momento a la quinta posición de la Zona A y consolidarse en puestos de playoffs. Tras una buena primera mitad, en la que tras varios intentos logró abrir el marcador con un gol de Bruno Zuculini antes del descanso, debió sufrir en el complemento, con un Gabriel Arias determinante que sumó varías atajadas, incluido un penal al minuto 63.

De este mismo modo analizó el encuentro Gustavo Costas en conferencia de prensa: "El primer tiempo fue muy bueno, merecimos uno o dos goles más. Generamos, pero no estuvimos finos en la definición. En el segundo tiempo sufrimos, pero no nos llegaron, no supimos aprovechar los espacios de ellos, nos costó tener la pelota y los que entraron no estuvieron finos y no nos dieron una mano".

La sentencia de Gustavo Costas tras el triunfo de Racing

Más allá del enfoque crítico por la forma en el que se jugó el último tramo, destacó la importancia del triunfo obtenido ante un rival directo como era el Ferroviario: "Este partido había que ganarlo, era fundamental. Era una final y las finales se ganan. No podíamos ni empatarlo. Sufrimos porque somos Racing, ja. Hay que saber jugar el segundo tiempo y saber defendernos, porque quedamos muy mano a mano atrás y esas cosas no nos pueden pasar", sentenció.

Por su parte, resaltó los rendimientos de las dos grandes figuras de la Academia de la noche. "Estamos muy contentos. En la charla dije que teníamos que cuidarlo a Gabi y al final nos cuidó él a nosotros. Es alguien que nos dio a nosotros muchísimo, campeonatos nacionales e internacionales siendo figura en todos ellos. Que haya atajado un penal me pone muy contento. Hoy nos salvó y me pone feliz", apuntó primero sobre Arias.

Luego, llegó el turno de Zuculini: "A mi me puteaban porque decían que lo ponía porque era amigo mío y la verdad es que Zucu para nosotros es un jugador fundamental que habla en el vestuario, afuera y en la cancha. Nos da sentido de pertenencia, intensidad en la cancha y presión. Me pone muy contento ver cómo está jugando", señaló notoriamente entusiasmado Costas.