El fuerte exabrupto de Gallardo tras el 3-0 a Gimnasia: “La crítica dañina me chupa un huevo”

No fue una conferencia más. Después de la gran victoria de River ante Gimnasia, Marcelo Gallardo salió a hablar con una tranquilidad que fue mutando hasta llegar a un tono firme, casi desafiante. Y en un momento, explotó: “La crítica dañina me chupa un huevo…”.

La frase no fue al voleo. El Muñeco venía hablando de su largo recorrido como jugador y entrenador, y del lugar que ocupa hoy. Agradecido con el fútbol, con los hinchas, con los jugadores y con la mayoría de los periodistas, dejó en claro que la crítica no lo desenfoca.

“Yo convivo bien con eso. Desde hace muchos años que entiendo que son las reglas del juego. No me molesta la crítica, ni cuando me elogian ni cuando me critican. Pero la crítica dañina que genera odio… eso no lo tomo, me resbala… por no decir que me chupa un huevo, hablando mal y pronto”, dijo sin filtro.

La frase retumbó fuerte, sobre todo porque no es habitual en él soltar ese tipo de exabruptos en público. Sin embargo, Gallardo aclaró que no le guarda rencor a nadie y que valora mucho el afecto que recibe en el mundo del fútbol.

Con este triunfo, River se clasificó a los octavos de final del torneo Apertura y vuelve a ilusionarse. Pero más allá del resultado, lo que dejó la noche en La Plata fue un Gallardo auténtico, picante, y sin ganas de bancarse más palos malintencionados.