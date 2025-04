Quién es Paul Aron, el “tercero en discordia” en la lucha con Colapinto por una butaca en Alpine

Mientras Jack Doohan acumula resultados decepcionantes, accidentes y dolores de cabeza en esta temporada de Fórmula 1, Alpine F1 Team no deja de pensar en la posibilidad de tomar drásticas decisiones, aunque hay quienes aseguran que el australiano tiene asegurado su lugar hasta el “verano europeo”. No por nada para este 2025 el equipo francés acumuló varios pilotos de reserva, entre ellos Franco Colapinto. Pero cuando todo parecía viento en popa para el argentino, apareció otra amenaza: Paul Aron.

Sucede que el estonio Paul Aron es otro de los pilotos de reserva de Alpine, junto al indio Kush Maini y Colapinto (también estaba Ryo Hirakawa, pero pasó a Haas hace un par de semanas). Y Aron tiene un apoyo especial de parte del jefe de Alpine Oliver Oakes, quien lo considera más apto que el ex Williams en caso de que deban despedir a Doohan, mientras el asesor ejecutivo Flavio Briatore nunca ha ocultado su preferencia por Colapinto. Aron fue más lento que Franco en las pruebas TPC (Test Previous Car) de Monza, días atrás, pero estará como reserva en el próximo Gran Premio de Arabia Saudita y empieza a significar una nueva amenaza para Jack Doohan y, por ende, para el propio Colapinto.

Paul Aron también espera su momento en Alpine. (Foto: archivo)

Paul Aron tiene 21 años, nació uno después que el argentino y se subió por primera vez a un karting a los ocho. En sus inicios, llamó verdaderamente la atención por sus grandes resultados en Fórmula 4 Italiana, Fórmula 3 y Fórmula Regional y no por nada, a finales de 2023, debutó en Fórmula 2 con 19 años. Lo hizo en el equipo Trident, en reemplazo de Clement Novalak, en el último circuito de la temporada: Yas Marina, en Abu Dabi.

Inmediatamente pasó al equipo Hitech Pulse-Eight y allí tuvo la confianza de ser piloto titular en F2. ¿Quién estaba en Hitech en 2024? Nada menos que Oliver Oakes, actual jefe de Alpine, quien desde entonces lo conoce y considera mucho. El año pasado, antes de saber que sus destinos se cruzarían, Aron protagonizó un curioso suceso junto a Franco Colapinto. En la carrera Sprint del GP de Imola, el argentino lo superó en la última vuelta y le arrebató el primer puesto y la que hubiese sido la primera victoria de su vida en la categoría.

El sobrepaso de Colapinto a Aron en la última vuelta de la Sprint de Imola, en F2

Aron completó un 2024 muy sólido, tercero en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 2, y con una victoria en la anteúltima carrera del año, en el GP de Qatar. Tan sólido, que Alpine lo eligió para quedar a la expectativa de Jack Doohan y Pierre Gasly (aunque luego apareció en escena Colapinto). Ahora, el estonio tiene parte del apoyo interno del equipo francés y, aunque sus resultados en las pruebas TPC no fueron tan buenos como los del argentino, será quien acompañe a Alpine en el circuito de Jeddah este fin de semana y tiene hambre y espíritu competitivo.

Doohan es uno de los cuatro pilotos sin puntos este año. (Foto: archivo)

De hecho, Aron dijo en una entrevista hace una semana que en el automovilismo “no existen los amigos” y que está ansioso por ocupar un lugar en Alpine. “Claro que interactuamos y nos comunicamos (los reservas de Alpine), pero no hay amistad. Está claro que los pilotos principales saben que nosotros, como suplentes, queremos sus asientos. Entre nosotros, los reservas, todos sabemos que queremos ser los siguientes en tomar el próximo asiento disponible. No es ningún secreto que en el automovilismo no tienes amigos”, sentenció. ¿Tendrá su chance? ¿O Doohan revertirá la historia? Y si no lo hace… ¿La fuerza que ha hecho Briatore por Colapinto no pesará más?