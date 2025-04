La sorpresa que podría meter Gago en la formación de Boca a una semana de visitar a River

Milton Giménez se había ganado la titularidad después de la fatídica serie ante Alianza Lima por el Repechaje de la Copa Libertadores y le venía respondiendo muy bien a Fernando Gago, pese a no haber convertido goles en los últimos tres encuentros (el último fue ante Defensa y Justicia, tarde en la que marcó un doblete). Por eso, su esguince de tobillo derecho despertó una alarma y llevó al DT de Boca a pensar alternativas, aunque podría estar considerando más que solo la “obvia”.

Giménez salió lesionado en el triunfo 3-1 ante Belgrano de Córdoba y luego se confirmó el esguince en su tobillo derecho, lo que lo descarta para el partido de este sábado ante Estudiantes de La Pata en la Bombonera. Enseguida sonó el nombre de Miguel Merentiel para ocupar su lugar, claro está, ya que la Bestia es su reemplazante natural y no perdió su energía ni contundencia incluso una vez que quedó relegado al banco de suplentes.

Giménez no podrá ser el socio de Cavani ante Estudiantes. (Foto: archivo)

Pero Gago no solo consideraría al ex Defensa y Justicia y Palmeiras, sino que también podría llegar a incluir en el 11 ante el Pincha, este sábado a las 20.30, a un jugador al que al comienzo de su ciclo le había dado muchísimo lugar, pero que últimamente pareció perderlo. Se trata de Exequiel Zeballos, cuyo ingreso seguramente impactaría en el esquema.

El 4-3-1-2 que le viene respondiendo a Gago seguramente mutaría en un 4-3-3 o un 4-2-3-1, ya que Zeballos se coloca cerca de la raya y siempre que jugó lo hizo acompañado de otros dos delanteros. Carlos Palacios y Kevin Zenón podrían ver afectados sus roles. Zeballos no ingresó ni un minuto ante el Pirata, pero había sido titular en lugar de Zenón en cancha de Boca, ante Barracas Central, una semana antes.

El Changuito Zeballos es una de las opciones para recibir a Estudiantes. (Foto: archivo)

La tercera opción que evalúa Fernando Gago es aún más llamativa e involucraría a Alan Velasco, el volante de los 10 millones de dólares que no pudo mostrar su calidad desde que llegó a Boca y quedó en el ojo de la tormenta por el penal errado ante Alianza Lima. Con poco rodaje últimamente, el ex Independiente, por el que Boca y Juan Román Riquelme hicieron mucho esfuerzo, peleará por ocupar la vacante que deja Giménez. Ocho días después del partido con Estudiantes, Boca visitará a River en el Monumental. Y, en caso de tener buen rendimiento, el que reemplace a Milton Giménez difícilmente no sea parte del Superclásico, por la fecha 15. A todo o nada.