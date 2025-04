La crítica implícita de Tevez a Paredes por su regreso frustrado a Boca: "Yo un día me..."

Más allá de los resultados internacionales y ciertos rendimientos posteriores, no se puede negar que Boca Juniors realizó un gran mercado de pases. Sin embargo, aún con todos los jugadores de renombre que llegaron, quedó la espina de que no se haya podido concretar el regreso de Leandro Paredes por no poder llegar a un acuerdo económico con el club. Habiendo renovado con la Roma hasta 2026, el 5 de la Scaloneta no se salvó de las críticas de muchos fanáticos.

Se comparó mucho esta situación con la de Carlos Tevez, que en 2015 regresó a la Ribera a pesar de estar en un excelente momento en la Juventus. En ese sentido, el propio exdelantero se refirió al tema este martes en diálogo con OLGA: "Es fácil hablar desde afuera, de ser hincha, de querer que venga alguien, es muy personal de él con su familia, qué resigna... Y el club no se va a endeudar si quiere traer a Paredes, es lo que entiendo mirándolo desde afuera", comenzó a esgrimir, comprensivo en un principio con el campeón del mundo.

El relato de Tevez sobre su regreso a Boca en 2015

Sin embrago, rápidamente marcó una diferencia con su propio caso una década atrás: "Las dos partes tienen sus razones y por eso no se dio. Yo no puedo opinar porque un día me levanté y le dije a Vane: 'Nos volvemos a la Argentina'. Y volvimos a la Argentina, porque quería jugar en plenitud en el club que amo", apuntó el Apache, estableciendo una distancia entre él y Lean.

"Ya le había dicho el año previo al presidente de la Juventus que jugaba ese año y quería volver. Le dije que si llegaba a la final de la Champions me volvía, y él me dijo: 'Si llegás a la final de la Champions te dejo ir'. Cumplió su palabra. Sabía que jugaba la final y me volvía al club de mis amores, volví porque quería", detalló en la misma sintonía.

"La gente reconoce mi regreso, más por lo que pasó con Lea, no tienen nada que ver, son cosas personales. Cuando lo atacan y dicen 'Tevez volvió', son cosas personales que uno tiene que elegir", agregó luego. Y concluyó: "Me gustaría ver a Paredes en Boca, pero son decisiones y volverá cuando crea necesario, sea el año que viene o cuando sea".