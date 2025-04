El incómodo momento del Gato Oldrá con Godoy Cruz

Este martes, Daniel Oldrá confirmó su salida de Godoy Cruz tras 23 años de trabajo ininterrumpidos en los que llevó a la institución de calle Balcarce a lo más alto. Luego de tomar esta dura determinación, el Gato comenzará su labor como entrenador de Instituto, en donde deberá atravesar un incómodo momento en las fechas restantes del Apertura.

En la entrevista que brindó ayer, el ídolo del Expreso destacó que no quería enfrentarse al club de sus amores, situación que, por el calendario, no se dará hasta el próximo semestre. Sin embargo, el exdefensor tendrá un rol muy particular en las próximas jornadas, en donde se definirán los clasificados a los octavos de final.

El Instituto de Oldrá luchará mano a mano con Godoy Cruz por un lugar en los octavos de final (Archivo)

Precisamente, Instituto y Godoy Cruz serán rivales directos en la recta final y lucharán por quedarse por un lugar para la siguiente fase. Actualmente la Gloria y el Bodeguero tienen 14 puntos, aunque los cordobeses ocupan el octavo escalón (el último que otorga acceso a los playoffs) por diferencia de gol.

Por lo tanto, Oldrá tendrá una competencia bastante particular con su querido Tomba, a quien puede dejar fuera de la etapa venidera. Por lo pronto, Instituto se enfrentará a Rosario Central, Sarmiento y tendrá el clásico frente a Talleres, mientras que los mendocinos chocarán con San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra en una definición apasionante con varios condimentos extra sobre la mesa.