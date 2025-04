Entre lágrimas, el Gato Oldrá confirmó su adiós de Godoy Cruz

Luego de varias horas de incertidumbre, de idas y vueltas, Daniel Oldrá confirmó su salida de Godoy Cruz tras 23 años ininterrumpidos para continuar su carrera como entrenador en Instituto de Córdoba. En ese lapso, el Gato ocupó diversos roles y se encargó de escribir una nueva historia de amor (ya la había tenido como jugador), con múltiples logros y conquistas. A horas de partir a la Docta, el ídolo del Expreso dio una conferencia de prensa en su hogar y, entre lágrimas, expresó sus sensaciones.

Acerca de esta difícil determinación, el ídolo del Bodeguero expresó: "He tomado la decisión de irme, fueron 30 años ininterrumpidos con mi querido club. Creo que es el momento, el club está súper bien, estamos jugando Sudamericana y siento que hoy no me necesita tanto. Si me necesitan, volveré".

Luego agregó: "Es la decisión más difícil de mi vida, me la paso llorando. Tuve que tomarla, me pasó cuando me fui a Gimnasia y Tiro (como jugador). Para mí es un lindo desafío, a pesar de que me van a criticar porque dije que no quería dirigir. Siempre dije que a mi club lo voy a dirigir con el corazón y la cabeza, ahora me voy con la cabeza, son situaciones diferentes. Les pido que me entiendan".

Sobre su amor por Godoy Cruz, Oldrá comentó: "Me lo llevo en el corazón, es un hasta pronto, creería. El fútbol tiene estas cosas, entiendo que en algún momento tendremos la posibilidad de regresar. En las malas siempre estuve y en las malas siempre estaré. El destino decidirá si me va bien o mal, Dios quiera que salga todo bien".

Oldrá se despidió de Godoy Cruz tras 23 años. (Archivo)

Al respecto de su vínculo con la dirigencia actual, dijo: "Con Alejandro (Chapini) y José (Mansur) estoy totalmente agradecido, ellos me formaron. Cuando dejé de jugar al fútbol no sabía que iba a hacer, me bancaron 23 años y confiaron en mí. Esto se termina porque son muchos años, creo que Godoy Cruz se ha hecho muy grande y va a seguir en ese camino. También se me viene a la memoria Alberto Garro, pero me acuerdo de mucha gente maravillosa que me acompañó en el predio".

Finalmente, el Gato dejó un mensaje en esta despedida momentánea y dio un consejo muy particular: "Agradezco al hincha y al que tampoco es de Godoy Cruz, me lo hacen saber y eso me reconforta, creo que he hecho algo bien. Que los chicos y los mendocinos sigan luchando, que los dirigentes crean en ellos. Hoy, los tres mejores futbolistas de Argentina (Luciano Cabral, Marcelino Moreno y Santino Andino) son de acá. Hay muchos jugadores que le van a seguir dando a nuestra provincia" cerró entre lágrimas el entrenador, que deja el club de sus amores para seguir en la Gloria.