Tras reemplazar a Colapinto en Williams, la tremenda sentencia de Carlos Sainz sobre Alpine: “Lo impresionante es el…”

El GP de Bahréin no tuvo mucha emoción. Oscar Piastri de McLaren ganó de punta a punta y se colocó en el segundo lugar del Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 por detrás de Lando Norris, su compañero de equipo y quien finalizó en el tercer lugar en Sakhir. Por su parte, Alpine, que venía de tener tres carreras para el olvido, logró sumar sus primeros puntos con el séptimo lugar de Pierre Gasly mientras que Jack Doohan, piloto que lucha mano a mano con Franco Colapinto por mantener su asiento en el Gran Circo, volvió a decepcionar y finalizó en el puesto 15.

No obstante, Doohan no es solo el que todavía no puede agarrarle la mano al monoplaza de su equipo. Carlos Sainz, piloto que reemplazó al argentino en Williams Racing, lleva cuatro fechas sin poder mostrar su máximo potencial como lo ha hecho en Ferrari. Incluso, fue el único en abandonar en Bahréin por un problema mecánico.

Esta fue una gran decepción para el equipo británico debido a que tras su gran clasificación en donde culminó en el octavo lugar, el español tuvo que dejar la carrera luego de una maniobra desafortunada: pasando la curva 1, Yuki Tsunoda (Racing Bulls) perdió la cola del auto, le dio con su rueda al pontón del FW47 y le arruinó el Gran Premio. Aunque intentó seguir, no tuvo más remedio que retirarse.

La tremenda sentencia de Sainz sobre Alpine. (Foto: archivo)

Tras la carrera, Sainz habló con los medios presentes y explicó el motivo de su abandono: “Perdía un segundo y medio por vuelta por el daño en el coche, ya no había ninguna manera de que pudiera continuar”. A continuación, el español analizó la grandes diferencias que hay entre Williams y Alpine, dos escuderías que pelean por estar en la mitad de tabla del Campeonato de Constructores: "Lo impresionante es el ritmo de los Alpine y que nosotros no pareciéramos tenerlo. Cuando ellos van tan rápido y los demás también, te quedas a las puertas de los puntos. Es algo que tendremos que investigar”, sentenció.

En lo que va de temporada, el piloto español apenas logró sumar un punto en lo que va de la temporada, gracias a un décimo lugar obtenido tras la descalificación de tres corredores en la carrera principal en China. En el resto de las fechas, no logró destacarse: abandonó en la primera vuelta del Gran Premio de Australia y terminó 17° en la sprint de Shanghái. Para empeorar las cosas, la diferencia con su compañero de equipo, Alexander Albon, es enorme. Con 18 puntos en su haber, el tailandés ha mantenido a flote al equipo con base en Grove, que necesitará mucho más del ‘Smooth Operator’.