“Ni se defendió”: el error de Jack Doohan que indignó a los fans de Alpine y reavivó el reclamo por Colapinto

Jack Doohan tuvo un arranque de temporada para el olvido en el Gran Premio de Bahréin. El piloto australiano, que ocupa el segundo asiento de Alpine, firmó una actuación opaca, recibió una penalización que lo hizo retroceder dos posiciones y terminó 15°, lejos de lo esperado. Su desempeño contrastó con el de Pierre Gasly, quien finalizó séptimo y sumó los primeros puntos del año para la escudería francesa.

Pero el punto más caliente se dio por una maniobra puntual. En una secuencia que rápidamente se viralizó, Doohan fue superado con llamativa facilidad por Yuki Tsunoda. El japonés lo pasó sin que el australiano intentara siquiera cubrir su posición, lo que desató una ola de críticas por parte de los fanáticos.

“¿Defender la posición? Ni idea, pa, no me suena”, publicó la cuenta @TeamAlpineArg en X, junto al video del sobrepaso. En tanto, desde @poloformula fueron igual de tajantes: “Este es el sobrepaso que sufrió Jack Doohan en manos de Yuki Tsunoda, ni se defendió. Alpine ya no tiene justificación”.

Mirá el video del fácil sobrepaso de Tsunoda a Doohan

La secuencia profundizó el malestar de los seguidores de Alpine, quienes hace tiempo reclaman un recambio y claman por Franco Colapinto, quien durante el fin de semana del Gran Premio de Bahréin fue protagonista desde la base del equipo en Enstone, Inglaterra.

Desde allí, pasó largas horas -incluso durante la madrugada- trabajando en el simulador para colaborar con la puesta a punto de los monoplazas. Su aporte fue crucial luego de los problemas detectados en los entrenamientos del viernes, en especial con los neumáticos blandos, cuando el rendimiento de los autos, y en particular el de Pierre Gasly, estaba lejos de ser competitivo.

Aunque su ingreso inmediato a Alpine parece poco probable por temas contractuales (en Arabia Saudita tampoco estará como piloto reserva), el debate ya está instalado: mientras Doohan acumula críticas, Colapinto sigue sumando experiencia y apoyo popular. Y para muchos, el piloto de Pilar merece una oportunidad en la máxima categoría.