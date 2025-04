Godoy Cruz recibe a Lanús, rival directo por los puestos de clasificación

La continuidad de la fecha 13 del Torneo Apertura del fútbol de Primera División tendrá cinco partidos en este comienzo de semana. Claro que el destacado para nosotros tiene que ver con Godoy Cruz, que intentará seguir alimentando un fin de semana positivo para los elencos provinciales.

A las victorias de Huracán Las Heras y Maipú más los empates de la Lepra y Gimnasia (solo perdió Gutiérrez) quiere sumarse el Tomba, que intentara lograr los tres puntos en casa cuando reciba a un rival directo como Lanúss con la vuelta del público desde las 21.15.

Andino, una fija.

La racha positiva que enebra el elenco de Esteban Solari tiene los dos triunfos en Copa Sudamericana más el empate en el medio contra Independiente Rivadavia. Hoy el Expreso retrocedió al undécimo puesto, pero en caso de vencer al Granate, trepará hasta la sexta ubicación.

El entrenador, como es habitual, no confirmó el once titular pero no variaría mucho respecto del equipo que viene tomando forma. A lo sumo, habría retoque en los laterales con las vueltas de Arce y Meli y quizás algo de mitad hacia adelante, no mucho más respecto de la alineación que cantó victoria con Luqueño el pasado martes.

Así, un tentativo sería con Franco Petroli en el arco, Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen o Rossi, Juan Morán, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Gonzalo Ábrego, Santino Andino, Facundo Altamira o Daniel Barrea y Luca Martínez Dupuy.

Por el lado del rival, Mauricio Pellegrino tampoco confirmó su pizarra, aunque sería con: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Bruno Cabrera.