El fuerte cara a cara entre dos hinchas de River porque uno liquidó a Gallardo: “¡Vos no entendés nada, nene!”

River no pudo sellar su clasificación a octavos de final del torneo Apertura. El Millonario, que venía de empatar injustamente sin goles ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, no pudo darle una alegría a su gente y rescató un empate agónico ante Talleres con un gol de Miguel Ángel Borja, uno de los jugadores abucheados en la previa, los 87 minutos.

Antes del comienzo del encuentro, los hinchas dispararon contra algunos de los futbolistas por su flojo rendimiento en el último tiempo, pero a quien aplaudieron y defendieron fue a Marcelo Gallardo. Incluso cuando el equipo saltó al campo de juego, desde las tribunas del Monumental comenzó a escucharse el famoso cántico de “Gallardo es de River, de River de verdad”, luego de una semana de acusaciones fuertes hacia su persona.

No obstante mientras transcurría el partido, la impaciencia iba creciendo en los hinchas y tras el golazo de Valentín Depietri, el estadio se enmudeció por completo, y unos minutos después explotó al ritmo de “Movete River, movete…. Movete deja de joder, que está hinchada está loca, hoy no podemos perder”. Sin embargo eso no quedó ahí y tras el pitazo final de Nazareno Arasa, los silbidos invadieron el campo.

El tenso cruce entre dos hinchas de River luego del 1-1 ante Talleres

Una vez concluido el partido y mientras los hinchas se retiraban del estadio, se dio un tenso cruce entre dos fanáticos del Millonario. Uno de ellos dejó en claro que “el problema de River es Gallardo” y el otro que lo escuchó no le gustó nada su respuesta y lo increpó: "¿Vos tenés problemas, nene? ¿Vos no entendés nada de fútbol? ¿Cómo vas a decir que el problema es Gallardo? Son jugadores irregulares que están pasando un mal momento. Si hacía el gol Colidio cambiaba todo". En ese momento, otra persona se acercó para separar y que la discusión no escalara aún más.

El siguiente encuentro como local será nada menos que frente a Boca, un conjunto que atraviesa un buen momento y lidera tanto la Zona A como la tabla anual. Como era de esperarse, los hinchas presentes en el estadio no tardaron en recordar el inminente Superclásico, entonando los tradicionales cánticos que anticipan uno de los duelos más emblemáticos del fútbol mundial.

Antes de eso, el Millonario deberá visitar a Gimnasia de La Plata el próximo viernes a las 17. Si se combinan ciertos resultados, podría asegurar su pase a los octavos de final del Apertura. Luego, el miércoles 23 de abril, viajará a la altura de Quito para medirse con Independiente del Valle, en un partido crucial correspondiente al grupo B de la Copa Libertadores. Finalmente, el domingo 27 a las 15:30, el Monumental se engalanará para recibir el tan esperado clásico.