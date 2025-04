Garnacho marcó un gol en la derrota de Manchester United ante Newcastle

Manchester United no levanta cabeza en la Premier League y recibió un nuevo duro golpe al caer categóricamente por 4-1 en su visita a Newcastle por la fecha 32. Con esta derrota, se ubica en la 14° colocación de la tabla de posiciones con 38 puntos, a 16 unidades de la zona de clasificación a competencias internacionales a falta de 6 partidos para que finalice el campeonato.

Cuando aún estaba en partido y perdía apenas por 1-0, Alejandro Garnacho tuvo una gran intervención al minuto 37. Tras una buena habilitación el portugués Digo Dalot, ingresó bien posicionado al área por el vértice derecho y, antes de que pudieran marcarlo, conectó un buen derechazo cruzado que venció al arquero rival y le permitió a los Red Devils igualar el marcador.

El gol de Garnacho para el empate parcial del Manchester United

El Bichito fue uno de los mejores jugadores del Manchester mientras estuvo en cancha. Sin embargo, a poco de arrancar el segundo tiempo, luego de que las Urracas anotaran el 2-1 y que Joshua Zirkzee sufriera una lesión, el DT Rúben Amorim decidió reemplazar al joven delantero hispano-argentino a los 55' por Mason Mount, decisión que resultaría muy sorpresiva tanto para propios como para extraños.

El United no solo no logró mejorar su funcionamiento, sino que se vio cada vez más superado por el rival, que redondearían la goleada con los tantos de Harvey Barnes al minuto 64 (ya había hecho el 2-1 a los 49') y Bruno Guimarães a los 77'. Sandro Tonali había abierto el marcador a los 24'. De este modo, los de Old Trafford continúan hundiéndose en la liga inglesa en el peor año de su historia reciente, mientras que Newcastle trepó al 4° puesto con 56 puntos y un partido pendiente.

Con el de hoy, Garnacho llegó a los 5 goles en la actual Premier Legue en 31 fechas disputadas. Sumando las demás competencias (FA Cup, Copa de la Liga, Community Shield y Europa League), acumula un total de 10 anotaciones y 8 asistencias en 49 encuentros jugados.