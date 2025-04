La tajante afirmación de Russo tras la clasificación de San Lorenzo a Playoffs: "Cada vez nos tienen..."

San Lorenzo derrotó 1-0 a Atlético Tucumán este sábado por la tarde con un gol de Andrés Vombergar y aseguró su clasificación a los Playoffs del torneo Apertura a falta de 3 fechas para la finalización de la fase regular. Para colmo, es la primera vez que logra meterse en las fases eliminatorias desde que años atrás comenzó el formato de campeonado dividido en dos zonas, antes como Copa de la Liga, ahora como Liga Profesional, por lo que la fiesta en Boedo es redonda.

Este buen presente era inimaginable luego de los últimos muy malos años, especialmente el pésimo 2024 que dejaron atrás, y sobre todo considerando el austero mercado de pases que realizaron a principios de año. Sin embargo, Miguel Ángel Russo, desde su llegada a fines de la temporada pasada. logró transformar radicalmente la situación futbolística del Ciclón, volviendo a ponerlo en los primeros puestos de la tabla, como marca la historia.

Las declaraciones de Russo en conferencia de prensa

"La gente influye muchísimo en esta cancha. La localía es importante, no para mí, sino para nosotros, en todo el fútbol argentino. Habrá que mantenerse en los puestos altos. Todo lo que viene va a ser difícil, pero los demás saben que también somos difíciles nosotros, que es lo más importante. Yo veo que cada vez nos tienen más respeto y eso es bueno", apuntó de manera tajante el DT en conferencia de prensa.

A pesar de la alegría y el orgullo que le genera el gran momento de su equipo, sabe que aún no hay nada definido: "Estoy contento por el grupo, por la gente, pero tenemos que seguir mejorando", advirtió Miguelo. Y reconoció respecto del triunfo: "No es fácil jugar estos partidos en el que se juegan cosas importantes, no me gustó el primer tiempo".

"Avanzamos porque tuvimos una buena pretemporada, por la gente y porque estamos bien como club", señaló acerca de la clasificación de San Lorenzo a la siguiente instancia. Y cerró con unas palabras sobre sus jugadores: "Los chicos se van haciendo hombres y van desarrollando. No es una tarea fácil. Tenemos que funcionar todos, los que están dentro y afuera en el banco", sentenció Russo.