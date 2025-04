La inesperada banca de Pipa Benedetto a un jugador clave de River: “¿Qué le van a criticar?”

Darío Benedetto, exfutbolista e hincha de Boca, no atraviesa su mejor presente futbolístico. El Pipa se encuentra actualmente en Olimpia de Paraguay, club que hace un día despidió a Martín Palermo de su cargo tras el 0-4 ante Vélez por la Copa Libertadores, y sus hinchas lo critican constantemente desde su llegada. Incluso, el pasado fin de semana, el delantero se fue expulsado por un planchazo criminal en la caída de su equipo ante Guaraní y en las redes sociales los fanáticos explotaron contra él.

Con un flojo presente futbolístico, Pipa buscará seguir entrenando y afinar la puntería de cara a los partidos que vienen. No obstante, Benedetto no es el único delantero que no logra convertir en el último tiempo, ya que en el fútbol argentino hay varios goleadores que hoy están atravesando una sequía y uno de ellos es Miguel Ángel Borja, futbolista clave del River de Marcelo Gallardo.

El Colibrí convirtió dos goles oficiales en lo que va del año (Lanús y Sarmiento por el torneo Apertura), pero también tuvo la oportunidad de marcar más desde el punto penal, pero sus ejecuciones ante el Granate y Ciudad de Bolívar por Copa Argentina se fueron desviadas.

La banca de Pipa Benedetto a Miguel Ángel Borja

Ante este flojo presente goleador, el colombiano recibió el apoyo de Benedetto, quien salió a respaldarlo y dejar en claro la clase de delantero que es: “Hizo un montón de goles, ¿Qué le van a criticar? Todos los delanteros pasan por la misma situación, es una cuestión de confianza. Se corta trabajando, agachando la cabeza, metiéndole y teniendo fe en que eso va a cambiar en algún momento, que entre una pelota para que empiecen a entrar todas”, sentenció en diálogo con ESPN.

Por otro lado, dio su punto de vista y dejó en claro el motivo por el cual está atravesando este flojo presente futbolístico: “Es una cosa de confianza, cambiar esa racha negativa que está teniendo para reivindicarse y empezar a cambiar esa racha de negativa a positiva para que empiece a entrar la pelota. Pero bueno, cuesta y requiere de mucha cabeza. No se le puede reclamar nada”, concluyó.