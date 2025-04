Benedetto cambió de opinión y ahora jugaría en otro club argentino que no sea Boca: “En el futuro se verá si…”

El presente de Olimpia de Paraguay es delicado pese a que hace no mucho se consagró campeón y ello se plasmó en la salida de Martín Palermo como DT del equipo luego del duro 0-4 como local, anoche, ante el Vélez de los Barros Schelotto por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Y también fue un reflejo el contundente gesto de Darío Benedetto, quien habló después de la polémica y además mostró un radical cambio de opinión.

Benedetto, actualmente en Olimpia, fue reemplazado ayer por Palermo y al dejar la cancha mandó a callar a un hincha que lo había insultado. Esta tarde, en el programa de ESPN F90, el Pipa explicó su gesto: “Me la agarré con uno en particular que dijo algo que no tenía que decir. La gente se lo tomó como se lo dije a ellos y no fue de esa manera. Fue un momento de calentura con alguien en particular que dijo algo que no me gustó”, dijo.

La frase de Benedetto

Además, el delantero de 34 años habló de la actualidad de Boca, su ex club y del cual es hincha, y de la sequía goleadora de Edinson Cavani. Sobre el Xeneize dijo que la suya era una etapa “cerrada”, mientras mostró su apoyo y empatía para con el uruguayo: “A Cavani le pasa un poco lo que me pasó a mí: la confianza. La necesidad de que entre una pelota para que entren todas. No está en discusión de que es un gran goleador y hay que bancarlo, está pasando por un momento de sequía como lo estoy pasando yo”, opinó.

Pero la frase más llamativa de Benedetto llegó cuando le consultaron si consideraría regresar al fútbol argentino. El Pipa había dicho dos años atrás, en una entrevista: “En el único club de Argentina en el que juego es Boca y si tengo que jugar en otro me retiro”. Sin embargo, esta tarde, cuando el periodista Daniel Arcucci se lo preguntó, el ex Olympique de Marsella dejó en evidencia una postura diferente.

Lo que había dicho Benedetto en 2023

“No descarto el hecho de volver a jugar en el fútbol argentino. Es algo que tenía pensado no hacer pero hoy en día no lo descarto”, sorprendió. “Quiero disfrutar mis últimos años de carrera al máximo, esté dónde esté. Hoy estoy en Olimpia y quiero dejar todo para que le vaya bien, pero el día de mañana se verá si vuelvo al fútbol argentino”.