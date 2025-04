Festeja Mac Allister: Liverpool le renovó contrato a una de sus figuras hasta 2027

Festeja Alexis Mac Allister y todos los hinchas del Liverpool. Este viernes por la mañana, el equipo de Anfield anunció la renonvación de contrato de Mohamed Salah, figura del elenco comandado por Arne Slot, hasta finales de 2027.

El egipcio, tercer máximo goleador histórico del club y una de las mayores leyendas del equipo, acababa contrato el próximo 30 de junio y es la primera de las dos grandes renovaciones que va a acometer el elenco de Merseyside este verano. Después llegará la de Virgil Van Dijk.

Desde su llegada procedente del Roma en 2017 a cambio de 42 millones de euros, Salah ha disputado 394 partidos, marcado 243 goles y repartido 111 asistencias con el Liverpool. Por delante, como máximos artilleros de los 'Reds', solo tiene a Ian Rush (346) y Roger Hunt (285).

"Estoy muy contento. Tenemos un gran equipo, antes también, pero he renovado porque creo que tenemos una gran oportunidad de ganar más títulos y de disfrutar de mi fútbol. Es genial, mis mejores años han sido aquí. He jugado ocho años y aquí y ojalá que sean diez. Disfruto del fútbol y de la vida aquí. Me gustaría agradecérselo a los aficionados, porque aquí soy muy feliz", sentenció.

The story continues... uD83DuDC51 pic.twitter.com/ITVF6gpqAJ — Liverpool FC (@LFC) April 11, 2025

En sus años en el Liverpool, Mo ha ganado todos los grandes títulos posibles, incluyendo una Premier League, una Champions League, además de disputar otras dos finales, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, la FA Cup y dos Copas de la Liga.

A nivel individual, además de varias nominaciones al Balón de Oro, al que volverá a optar este año, se ha llevado tres Botas de Oro en la Premier y ha sido elegido en dos ocasiones mejor jugador de la competición. Además, en esta temporada, en la que lleva 32 goles y 22 asistencias, sumará una nueva Bota de Oro a su palmarés además de una segunda Premier League.

El egipcio es uno de los tres pilares del Liverpool que termina contrato este verano, junto a Van Dijk, cuya renovación se anunciará en los próximos días, y Trent Alexander-Arnold, que, parece ser, tiene apalabrada su salida al Real Madrid. Con las extensiones del egipcio, que cumplirá 33 años en junio, y del neerlandés, que cumple 34 en julio, el Liverpool rompe una política de no renovar por cantidades millonarias a jugadores tan veteranos. Salah y Van Dijk son los futbolistas que más cobran en los Reds, con un salario semanal que ronda las 300.000 libras (360.000 euros).

Fuente: EFE