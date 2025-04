Cambia Gago: volvería a poner de titular a un jugador que no está en el once desde Alianza Lima

Este sábado a partir de las 20:30, Boca tendrá una prueba de fuego cuando visite a Belgrano en el Gigante de Alberdi por la fecha 13 del torneo Apertura. El equipo de Fernando Gago, líder de la Zona A con 26 unidades, buscará volver a sumar de tres luego de su victoria ante Barracas Central en La Bombonera y también intentará encaminar su clasificación a los octavos de final.

Pensando en el partido frente al Pirata, el DT no tiene definido el once que saldrá a la cancha, pero en las últimas horas se conoció la noticia de que Miguel Merentiel podría volver a ser titular luego de mucho tiempo. La Bestia, que perdió terreno tras su flojo rendimiento en la eliminación en la Copa Libertadores frente a Alianza Lima, podría reemplazar a Milton Giménez en la delantera.

La última vez que el charrúa salió desde el arranque fue en en el partido vuelta ante el conjunto peruano por la fase 2 del certamen continental. Desde ese momento nunca más jugó de titular y el exfutbolista de Banfield tomó su lugar y pagó rápidamente con goles (cuatro en tres compromisos). No obstante, la Bestia también logró convertir entrando desde el banco de suplentes ante Defensa y Justicia y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Merentiel podría volver al once frente a Belgrano. (Foto: archivo)

El cambio de Merentiel por Giménez se podría dar, ya que en la derrota frente a Newell’s en Rosario y la victoria ante el Guapo por la mínima, la dupla Cavani-Giménez no funcionó dado que ambos no pudieron marcar. Además, el exjugador de Defensa y Justicia aporta una dinámica distinta y una mejor capacidad para asociarse con sus compañeros en comparación con Milton. Además, puede moverse fuera del área e incluso abrir el juego por las bandas. Su versatilidad le brindaría a Gago la chance de contar con un esquema táctico más adaptable, aunque la decisión aún no está definida.

En caso de que el entrenador decida hacer este cambio, Merentiel jugaría por la banda izquierda aunque Pintita también tiene otra opción en el horizonte. Kevin Zenón, quien perdió su lugar en el once tras la derrota ante la Lepra, podría regresar al esquema y jugaría en el mediocampo, con la posibilidad de abrirse y que él y Exequiel Zeballos jueguen como extremos.