Un histórico expiloto de Fórmula 1 liquidó a Jack Doohan por su accidente en Susuka: "Es un error ridículamente..."

El excorredor británico Johnny Herbert, con más de 160 carreras en la Fórmula 1, no tuvo filtro al referirse al accidente que protagonizó Jack Doohan en los entrenamientos libres del Gran Premio de Japón. El australiano perdió el control de su auto al doblar en la curva 1 de Suzuka y terminó impactando contra las barreras. El episodio no sólo generó memes en redes, sino también repercusiones inesperadas dentro del paddock.

Herbert fue lapidario: “Es un error ridículamente tonto. No pulsó el botón para cerrar el DRS cuando debía. Eso es algo que un piloto de este nivel no puede hacer”. Para el británico, la falla no solo fue técnica, sino mental: “Es un accidente vergonzoso porque te hace parecer tonto. No lo ayuda en su situación con todos los rumores sobre Franco Colapinto”.

Para Herbert, un choque como el de Japón afectará la imagen de Doohan, e incluso se animó a vaticinar que podría costarle finalmente su asiento en Alpine.

La comparación con el argentino no es casual. Desde hace meses, Colapinto suena como posible alternativa para ocupar un asiento en Alpine, escudería que tiene a Doohan como uno de sus pilotos de reserva. Este error podría acelerar decisiones. Herbert no dudó en ir más allá: “Puede haberle costado su carrera en la F1. Me sorprendería que saliera del agujero en el que se metió”.

Además, el británico insistió en que este tipo de fallas destruyen la confianza de un piloto. “En este momento, no tiene ninguna. Todo ha salido mal para él. Y sin confianza, estás perdido. Para cualquier piloto, eso es el principio del fin”, remató.

Aunque Herbert aclaró que todo depende de Doohan, el daño ya está hecho. La presión aumenta, los rumores sobre Colapinto se fortalecen y la sensación general es que el australiano desperdició una oportunidad clave. ¿Se abrirá la puerta para el argentino? El tiempo (y la próxima carrera) dirán.