El sincero análisis de Costas luego de la sorpresiva derrota de Racing ante Bucaramanga: “No hay que…”

Nunca en su historia el Club Atlético Bucaramanga de Colombia había ganado en condición de visitante un partido por Copa Libertadores y esta noche se dio el gusto de lograrlo nada menos que ante uno de los candidatos, el Racing de Gustavo Costas, que venía de vencer 3-0 a Fortaleza en Brasil y de mostrar sus credenciales. La derrota de la Academia fue tan sorpresiva como justa y el entrenador Gustavo Costas no quiso “poner excusas”.

Con goles de Luciano Pons y Fabián Sambueza, Bucaramanga venció 2-1 a Racing en un Cilindro de Avellaneda sin público a raíz de la sanción de la Conmebol. ¿El motivo? El excesivo uso de pirotecnia en el recibimiento de la hinchada a su equipo en las semifinales de la última Copa Sudamericana, en el duelo ante Corinthians, antes de que se lograra el título en Asunción frente a Cruzeiro.

La sincera reflexión de Costas

Justamente por ese tema fue consultado Gustavo Costas en la conferencia de prensa luego del sorpresivo traspié frente a los colombianos, pero el técnico no quiso excusarse demasiado y desestimó el impacto de las butacas vacías. “No hay que poner excusas, nosotros tenemos que jugar de la misma manera todos los partidos, con gente o sin gente”.

Costas reconoció el planteo de Bucaramanga y aseguró que perdieron “bien” ante los dirigidos por Leonel Álvarez. “Tuvimos un partido malo, no nos salió nada de lo que siempre proponemos. Perder estos partidos, de esta manera, son los que más duelen. Perdimos muchísimos duelos, íbamos a trabar y no ganábamos. Individualmente no hicimos las cosas bien”, completó su análisis.

uD83DuDDE3? "NO ME GUSTA PERDER PARA DARNOS CUENTA" Gustavo Costas no coincidió con las declaraciones de Gabriel Arias y lo dejó en claro.pic.twitter.com/cXuDIhYVby — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 11, 2025

A Costas le preguntaron si la de hoy era una de esas derrotas “necesarias” que hacen al equipo enderezar el rumbo, pues el capitán Gabriel Arias así la había descrito, pero el DT contestó fiel a su estilo. “No me gusta que tengamos que perder para darnos cuenta. Siempre tenemos que tener hambre y saber que hoy cada partido es una final. Más con lo que está pasando en esta Copa Libertadores. Central Córdoba le ganó en Brasil a Flamengo, Barcelona le sacó puntos a River. Hay un montón de resultados que vos decís "la pu…"”, expresó con una media sonrisa.