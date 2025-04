El elogio de Vaccari a sus jugadores tras la caída de Independiente en la altura: "Me llena de orgullo que..."

Independiente, uno de los mejores equipos del fútbol argentino en este primer trimestre del 2025, no tuvo un buen debut este martes por la tarde-noche en la Copa Sudamericana. Bajo una intensa lluvia que no paró un instante, cayó 2-0 como visitante contra Nacional Potosí por los goles de Víctor Ábrego al minuto 66 y Diego Diellos a los 83', ambos de cabeza.

Si bien jamás logró imponer sus condiciones, el Rojo no jugó un mal partido, considerando que el encuentro se desarrolló a casi 4000 metros de altura. Como siempre sucede con los cuadros rioplatenses, jugar en estas condiciones resulta muy complicado, y por más que el equipo rival no sea futbolísticamente superior, suele quedarse con buenos resultados al estar más acostumbrados al clima.

El elogio de Vaccari a sus jugadores tras la caída en la altura

En ese sentido, Julio Vaccari, si bien se lamentó por la derrota, destacó la actitud y entrega de sus dirigidos y les dedicó un fuerte elogio en conferencia de prensa: "Lo fuimos a buscar en todo momento. Por ahí la pelota más larga pica, y acá se va. No me preocupo cuando el equipo juega como lo hizo el día de hoy. Me gusta que el equipo proponga, que vaya al frente. Me llena de orgullo que estos futbolistas jueguen de esa manera", sentenció el DT.

Si bien este es un duro traspié, no empaña el gran arranque que tuvo el gigante de Avellaneda esta temporada. Puntero de la Zona B del Apertura (y también de la tabla general) con 24 puntos, producto de 7 triunfos, 3 empates y 1 caída, está al borde de la clasificación a los Playoffs y la hinchada se ilusiona con volver a pelear un título de Primera División después de 23 años.

Independiente tendrá la oportunidad de levantar cabeza en la Sudamericana el próximo martes cuando reciba en el Libertadores de América a Boston River de Uruguay, que hoy igualó 3-3 como local con Guaraní de Paraguay. Antes, el domingo, deberá enfrentar a Lanús como visitante por la fecha 11 de la Liga Profesional, este domingo desde las 16.30.