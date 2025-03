San Lorenzo e Independiente se enfrentan en busca del liderazgo en la Zona B

San Lorenzo e Independiente protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la fecha en donde ambos buscarán seguir con la racha positiva en el marco de la novena fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional.

El partido comenzará a las 17 horas en el estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro) con el arbitraje de Nazareno Arasa, en el VAR secundará Lucas Novelli y contará con la transmisión de la señal deportiva TNT Sports.

San Lorenzo llega de dar vuelta un partido para el infarto ante Racing, donde caía por 2-1 y terminó ganando el encuentro por 3-2. De esta forma, una vez más ante su público, el Ciclón intentará quedarse con los tres puntos. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo acumulan 17 puntos, misma cantidad que tiene el Rojo y Rosario Central, por lo que se ubica en el tercer puesto por diferencia de gol.

El técnico de San Lorenzo volverá a contar con el español Iker Muniain entre sus convocados y los hinchas se ilusionan con su posible regreso, ya que el mediocampista pudo realizar ejercicios en el entrenamiento del jueves y logró desempeñarse sin problemas. Aun así, no se encuentra apto para ir de titular, por lo que podría ir al banco de suplentes y sumar minutos en el segundo tiempo.

uD83DuDCCB Lista de convocados para enfrentar a Independiente. pic.twitter.com/3Efy206uxK — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 7, 2025

En cuanto el equipo titular que presentaría Russo ante el Rojo, tendría solo una modificación en el once inicial en relación al partido ante Racing: el defensor central Gastón Hernández podría reemplazar al juvenil Daniel Herrera.

Independiente, por su lado, viene de igualar sin goles ante Banfield en el estadio Florencio Sola en un partido que fue suspendido por las intensas lluvias en la provincia de Buenos Aires y debió jugarse dos días después.

El entrenador Julio Vaccari no contará con Ivan Marcone, quien llegó a la quinta amarilla, por lo que en su lugar podría ingresar Rodrigo Fernández Cedrés o David Martínez. Por otro lado, Santiago Montiel no será parte del once inicial, luego de haber salido por una molestia en el enfrentamiento por la Copa Argentina ante Sportivo Belgrano. El técnico optó por darle un descanso y que en su lugar ingrese Diego Tarzia.

uD83DuDCCB Convocados por Julio Vaccari para enfrentar a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, mañana a partir de las 17 hs.#TodoRojo uD83DuDD34 pic.twitter.com/onAOf5KK8s — C. A. Independiente (@Independiente) March 7, 2025

Posibles formaciones y datos del partido

Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol

Fecha 9

Estadio : Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)

Árbitro : Nazareno Arasa

VAR : Lucas Novelli

Hora de inicio : 17. TV : TNT Sports

San Lorenzo : Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Iker Muniain; Matías Reali, Alexis Cuello, Malcom Braida; Andrés Vombergar. DT: Miguel Ángel Russo.