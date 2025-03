Por qué Mascherano dijo “no me voy a pegar un tiro en el pie” al hablar de cómo está Messi

El capitán argentino Lionel Messi se perdió los últimos dos partidos de Inter Miami por una sobrecarga muscular. Sin embargo, a pesar de que entrenó con el equipo, sigue la incertidumbre sobre su estado físico y su vuelta a las canchas todavía no está garantizada. Javier Mascherano, entrenador del equipo, aseguró que tomarán una decisión en las próximas horas.

"Él está mucho mejor. Lo vamos a evaluar en este último entrenamiento. Somos optimistas y si va todo bien hay posibilidades de que esté convocado", afirmó Mascherano, dejando abierta la puerta para que el 10 reaparezca este domingo ante Charlotte FC por la Major League Soccer.

Sin embargo, el DT fue cauto sobre los riesgos de apurar el regreso del rosarino: "Soy el primero que quiero que Leo juegue. Porque si juega somos más fuertes, no me voy a estar tirando un tiro en el pie. Es una locura. Ahora, hay situaciones que hay que llevarlas día tras día y tengo que tener la certeza de que el jugador se sienta al 100%. No solamente en el caso de Messi. Sobre todo en esta primera etapa de la temporada, donde creo que podemos ir manejando ciertas situaciones. Ya llegará el momento donde tengamos que arriesgar más, y arriesgaremos. Esa es la realidad. El riesgo siempre está de acuerdo a que tan grande es. Tampoco vamos a estar cometiendo locuras".

Mirá la conferencia de Mascherano

Messi estuvo presente en la práctica de este sábado, lo que aumenta las chances de que al menos sea parte de la convocatoria. No obstante, en la Selección argentina siguen atentos a su evolución, ya que en pocos días se reanudan las Eliminatorias con dos partidos clave ante Uruguay y Brasil, que podrían marcar la clasificación de la Scaloneta a la Copa del Mundo 2026.

Inter Miami, que arrancó el año con una agenda cargada, enfrentará a Charlotte este domingo a las 17:00 (hora argentina). Mascherano esperará hasta último momento para definir si Messi vuelve o si deberá seguir esperando su oportunidad.