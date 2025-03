Mascherano sobre Messi: el motivo de su ausencia en Inter Miami y qué dijo sobre su presencia ante Uruguay y Brasil

Lionel Messi se ausentó en la goleada 4-1 del Inter Miami sobre Houston Dynamo por la MLS y generó preocupación en Argentina. Sin embargo, Javier Mascherano llevó tranquilidad al referirse a la situación del capitán de la Selección argentina en conferencia de prensa. Con la doble fecha de Eliminatorias en el horizonte y dos clásicos por delante, su presencia es clave.

El Jefecito descartó cualquier tipo de lesión en Messi y explicó que la decisión de no llevarlo a Houston fue para evitar riesgos innecesarios. "Con respecto a Leo, no ha tenido ninguna lesión. Con el correr de los partidos ha sentido el cansancio, ha tenido sobrecarga, por eso mismo hemos decidido que no viaje", afirmó.

Además, el entrenador de Inter Miami detalló su enfoque para cuidar a sus figuras y evitar problemas físicos que los dejen afuera por un período prolongado. "Ya hemos tenido algunas lesiones y no queremos que un jugador tan importante para nosotros, por no darle un cierto descanso, termine estando fuera por un mes. No queremos eso", remarcó.

A pesar de las especulaciones sobre su regreso inmediato al once titular, Mascherano evitó confirmar si Messi jugará ante Cavalier por los cuartos de final de la Concachampions. "Las probabilidades son como el resto de los jugadores. Vamos a ver qué decisión tomamos mañana, a día de hoy todavía no tengo confirmado cien por cien el equipo", explicó.

De esta manera, si bien todo indica que Messi estará en los próximos compromisos con la Selección, su participación en el choque copero sigue en duda. En Argentina respiran aliviados: el capitán no está lesionado, pero el objetivo es que llegue en las mejores condiciones para enfrentar a Uruguay y Brasil en una doble fecha clave.