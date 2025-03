Luego de destrozar a Licha Martínez, Paul Scholes ahora apuntó contra Garnacho: "Me sentí un poco decepcionado"

No es errado decir que el Manchester United está transitando una de las peores temporadas de su historia. Muy lejos de la zona de clasificación a copas internacionales en la Premier League, eliminado tanto de la FA Cup como de la Copa de la Liga, la única competencia en la que le quedan esperanzas de pelear por un título en este año es la Europa League, en donde vienen de rescatar un magro empate 1-1 como visitantes ante Real Sociedad por la ida de octavos de final.

Muy lejos quedaron ya aquellos gloriosos años bajo la dirección técnica de Alex Ferguson, donde brillaban jugadores como Paul Scholes, una auténtica leyenda de los Red Devils. Allí jugó toda su carrera entre 1994 y 2013, disputó más de 700 partidos y ganó 29 títulos, entre los que se destacan 11 liga y 2 Champions Leagues. Desde su lugar de ídolo indiscutido, nunca le ha temblado la voz para criticar a los jugadores actuales, como hizo recientemente con Lisandro Martínez. Ahora, le tocó el turno a Alejandro Garnacho.

Garnacho aportó una asistencia en el empate 1-1 entre el United y la Real Sociedad. (Foto: EFE)

El joven delantero argentino, una de las figuras del cuadro de Old Trafford, viene de aportar una asistencia para el gol de Joshua Zirkzee en el duelo del jueves por Europa League. Sin embargo, más allá de su participación goleadora, no tuvo una actuación del todo destacada, lo que le valió un filoso comentario del Colorado luego de que terminara el encuentro: "Me sentí un poco decepcionado con Garnacho", apuntó el exmediocampista en diálogo con TNT Sports.

"Su mayor fortaleza es correr hacia adelante. Te da penetración. A veces toma decisiones equivocadas, sí, las toma. Él crea un mal final o no entrega el pase correcto. Pero es simplemente esa falta de energía esta noche de su parte y un poco de mal humor, creo", se explayó luego, reconociendo los atributos del Bichito y explicando el porqué de sus palabras.

De hecho, años atrás había elogiado mucho el juego de Garnacho y había dicho que veía en él a un "joven Cristiano Ronaldo". En ese sentido, Scholes lanzó un mensaje de esperanza para el hombre de la Selección argentina en medio del duro presente que atraviesa el United: "Él mejorará. Y necesita mejorar porque realmente no tienen a nadie más del cual depender".