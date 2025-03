La duda de Vaccari para el reemplazante de Marcone en el clásico ante San Lorenzo

El director técnico de Independiente, Julio Vaccari, deberá definir quién será el reemplazante del volante Iván Marcone, que no podrá jugar ante San Lorenzo por la acumulación de cinco tarjetas amarillas.

En tanto, el entrenador del Rojo optaría por incluir a Rodrigo Fernández Cedrés dentro de los titulares en lugar del ex capitán para completar el mediocampo junto a Felipe Loyola y Luciano Cabral, por lo que le ganaría la partida a David Martínez, surgido en las inferiores del club.

Si bien faltaría el entrenamiento del viernes por la mañana, previo al enfrentamiento del próximo sábado ante el Ciclón por la novena fecha de la Zona B del Torneo Apertura, todo parecería indicar que el ex Santos de Brasil comenzaría desde el arranque por primera vez desde que llegó al elenco de Avellaneda en el pasado mercado de pases. Desde su arribo a préstamo por un año, el centrocampista uruguayo de 29 años disputó solamente dos partidos.

Marcone no estará en el clásico ante San Lorenzo. (Foto: archivo)

Por otro lado, Vaccari todavía deberá definir quien ocupará el puesto de extremo. Santiago Montiel entrenó con normalidad a la par del grupo, luego de salir con molestias en la victoria de Independiente ante Sportivo Belgrano por Copa Argentina, pero no está asegurada su presencia en el once titular. Si bien el ex Argentinos Juniors es un habitual en el esquema del ex DT de Defensa y Justicia, este podría inclinarse por darle descanso e incluir a Diego Tarzia en su lugar.

De esta manera, la posible formación para medirse ante San Lorenzo, en condición de visitante, el sábado desde las 17:00 sería: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Álvaro Angúlo; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Hidalgo, Gabriel Ávalos, Diego Tarzia o Santiago Montiel.