Escandalosa pelea mediática entre Pipo Gorosito y Flavio Azzaro: de "no sabe ni hablar" a "coimero y rastrero"

Más allá de la cuestión deportiva, Néstor Gorosito se ha caracterizado siempre a lo largo de su carrera tanto como jugador y como DT por no escaparle al conflicto y a las polémicas. Muy por el contrario, es moneda corriente en él provocar a rivales, como hizo recientemente en Alianza Lima con Boca en la fase previa de la Copa Libertadores y su "biri biri", así como también responder cuando él es aludido y subir la apuesta.

Esto último es lo que está sucediendo con Flavio Azzaro en las últimas semanas. El periodista deportivo, en al previa de la serie ante el Xeneize, invitado por una productora peruana, criticó muy duramente la metodología de Pipo, de quien indicó que "no le gusta trabajar, le gusta tomar sol", que no plantea bien los mercados de pases y que su carrera está "sobrevalorada", tras lo cual pasó a enumerar los "fracasos" en la mayoría de los clubes que dirigió. Para rematar, lo acusó de "mentiroso".

La pelea entre Pipo Gorosito y Flavio Azzaro

Como bien se pudo observar en el video resumen que subió a YouTube la contra Pecheadas Legendarias, el entrenador acusó recibo de estas palabras y, en un entrevista post eliminación de Boca, liquidó al excronista de TyC Sports: "Trajeron a un tipo pavo, que en Argentina tiene cero credibilidad, que me hace sentir orgulloso cuando habla mal de mí. Yo no comparto nada con él, que no sabe ni hablar", apuntó.

El tuit de Azzaro luego de que Gorosito le respondiera.

Azzaro, al escuchar esta crítica, no se quedó atrás y le respondió en sus redes. Primero lo hizo con un duro posteo en su cuenta de X (ex Twitter), en la que hizo un breve pero duro comentario: "Estimado Pipo: una cosa es expresarse mal y otra es ser coimero y rastrero". Sin embargo, esta no fue su única réplica, ya que también aprovechó para lanzarle un nuevo dardo este martes en su canal de streaming AZZ.

La respuesta de Azzaro a Gorosito

"Es un tipo que se quedó en el pasado en un montón de cosas", comenzó a exponer. "Esto va de la mano con los resultados que consigue. Lo de Gorosito es muy malo últimamente en el fútbol. Se fue más veces a la B que las veces que ganó algo", agregó luego, repasando sus pasos por River en 2009 y Colón en 2023.

Finalmente, se refirió a las acusaciones que el DT había hecho sobre él: "A mi me llevaron a Perú, me pagó una productora y fui a los programas, me preguntaron por ti y dije lo que pienso". Y remató: "Así como Pipo dice ‘a Azzaro en Argentina lo conocen’, acá también te conocemos, Pipo, te conocemos mucho. Te conocemos tanto que sabemos que tu momento más divertido de la vida son los mercados de pases. Pero lo entiendo a Pipo, obvio que sí. Él siempre fue limitado y ve cosas donde no las hay".