Qué dijo Vaccari sobre la dura falta de Tarzia que sacó a Rivera del partido: "No vi nada de..."

Tras la suspensión el domingo en pleno segundo tiempo por las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, este martes se reanudó el encuentro entre Independiente y Banfield en el Florencio Sola, correspondiente a la fecha 8 del Apertura. Se disputaron los 22 minutos que quedaron pendientes, divididos en dos tiempos de 11, en los que ninguno de los dos equipo pudo sacarse ventaja y todo terminó en un magro 0-0.

Más allá del poco tiempo que quedaba por jugarse, no faltaron las polémicas arbitrales, ya que los locales se sintieron perjudicados por varias infracciones que no fueron sancionadas como pretendían. La más controvertida fue la dura falta que le propinó Diego Tarzia a Gerónimo Rivera en el arranque de la segunda mitad, que obligó al delantero del Taladro a abandonar el campo muy adolorido y entre lágrimas, mientras que el hombre del Rojo apenas recibió una tarjeta amarilla por parte del árbitro Baliño.

La dura falta de Tarzia a Rivera

Luego de finalizado el encuentro, Julio Vaccari fue consultado sobre esta incidencia en conferencia de prensa. "Fue una falta de partido. Fue una infracción a un futbolista que se iba y al que había que cortar. A mí no me pareció que hubiera mala intención, pero sí fue una infracción", opinó al respecto, minimizando lo que fue la fuerte entrada de su jugador.

Las declaraciones de Vaccari sobre la falta de Tarzia a Rivera

En la misma sintonía, reconoció que puede haberse tratado de una infracción dura, pero insistió en que no creía que fuera para expulsión: "Es cierto que en el fútbol uno muchas veces no tiene la intención de... pero provoca un golpe que puede hacer daño. Yo estaba cerca y no vi nada del otro mundo", sentenció el DT.

Con este empate, Independiente alcanzó la punta de la Zona B con 17 unidades, las mismas que Rosario Central y San Lorenzo, pero con mejor diferencia de gol. En las próximas dos fechas se le vendrán dos duelos muy complicados que serán clave, ambos clásicos: primero deberá enfrentar al Ciclón en el Nuevo Gasómetro, el sábado 8 desde las 17.00; luego, recibirá a Racing en el Libertadores de América el domingo 16 desde las 16.00.