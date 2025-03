Mario Pergolini disparó contra Edinson Cavani por errar su penal ante Newell´s: "Tenemos a un..."

Boca visitó a Newell's en la undécima fecha de la Zona A del torneo Apertura. El equipo de Fernando Gago buscaba su séptimo triunfo consecutivo, pero los dirigidos por Fabbiani se impusieron por 2 a 0 con goles de Herrera y Lollo. Para el Xeneize, fue un partido para el olvido, ya que Edinson Cavani erró un penal y Ander Herrera tuvo que abandonar el campo lesionado después de estar solo cinco minutos en cancha. Además, esta derrota le impidió alcanzar la cima de su zona, ya que Tigre lo adelantó por un punto tras su victoria en esta jornada ante Defensa y Justicia a domicilio.

Quien salió a hablar un día después de la derrota frente a le Lepra fue Mario Pergolini, vicepresidente de Boca entre 2019 y 2021 durante la presidencia de Jorge Amor Ameal. El empresario, quien sigue opinando sobre el presente del club, disparó contra el delantero charrúa luego de que fallara su penal que podría haber puesto al Xeneize en partido.

Pergolini apuntó contra Cavani por su penal ante Newell's. (Foto: archivo)

“Le tiraron un piedrazo al arquero suplente antes que empiece el partido, para mí se tendría que haber suspendido. Nos ahorrábamos de ver ese desastre, ese desastre futbolístico donde tenemos a un ex jugador pateando penales. No entiendo por qué juega un partido cada cuatro y el que juega no hace la diferencia. No entiendo por qué lo alentamos tanto en la cancha”, sentenció en Deja que entre el sol, por Vorterix.

Siguiendo en esa línea, Pergolini también le dedicó un párrafo a Ander Herrera, futbolista que arribó al cuadro de la Ribera en el último mercado de pases: “Lo dije apenas compraron al español, porque decía que era hincha de Boca, estuvo en el palco. Ya venía lesionado, será una persona espectacular, pero salió solo de la cancha llorando a los cinco minutos, ya no me conmueve. Encima se fue solo de la cancha, ni siquiera se tiró para hacer tiempo”, lanzó.

El análisis de Gago luego del 0-2 frente a Newell´s en Rosario

“No lo tomo como un retroceso de cinco casilleros. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Jugamos mal y no tuvimos ni el juego ni los duelos ganados. El equipo no estuvo fino, no hay que darle más vueltas. No me voy preocupado, jugamos mal”, expresó Pintita en conferencia de prensa.

El técnico, que venía de encadenar seis victorias consecutivas en el torneo local, lamentó el bajo nivel del equipo y remarcó que hay aspectos clave para mejorar: “Hay que seguir trabajando y tratar de recuperar el nivel de juego que veníamos teniendo y que hoy no se dio. Todas las facetas del juego son para mejorar”, afirmó.