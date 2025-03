La sorpresiva decisión de Gago tras el 0-2 ante Newell's en Rosario

El de Rosario fue un viaje del horror para Boca. Porque perdió 2-0 con Newell's, porque jugó mal y cortó una racha de seis triunfos consecutivos en el torneo Apertura, porque perdió la punta de la Zona A, porque se volvió con Ander Herrera lesionado y porque encima tuvo que retrasar su regreso por las condiciones climáticas para volar.

No obstante, en conferencia de prensa, el DT llevó tranquilidad y aseguró: “No lo tomo como un retroceso de cinco casilleros. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Jugamos mal y no tuvimos ni el juego ni los duelos ganados. El equipo no estuvo fino, no hay que darle más vueltas. No me voy preocupado, jugamos mal”.

En medio de todo ese contexto, Fernando Gago tomó la primera decisión de cara a Barracas Central. El técnico de 38 años ya definió el cronograma de la semana previa a la fecha 12 contra el Guapo en la Bombonera (domingo 6 de abril desde las 18 en la Bombonera): les dio este lunes libre a los jugadores luego de la dura derrota en Rosario con la Lepra, siendo que la semana pasada ya venían de un finde completo de descanso.

Gago decidió darle un día libre a sus jugadores

La decisión generó cierta polémica en algunos hinchas en las redes sociales, sobre todo por la forma en la que perdió Boca y la (mala) imagen que dejó. Siendo además que de momento no tiene doble competencia y salvo las fechas de Copa Argentina (espera por el ganador de Atlético Tucumán y All Boys, que juegan este miércoles), solamente tiene que ocuparse del certamen local.

Así las cosas, el plantel del Xeneize retomará los trabajos este martes en Ezeiza y allí Pintita tendrá que analizar las situaciones de Ander Herrera, también la de Carlos Palacios, al que sancionó por haber llegado tarde a una práctica y no lo concentró vs. Newell´s y con la recuperación de Cristian Lema, con un desgarro.